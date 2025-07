¿Karrion Kross está en camino de un empuje en la WWE? Nada se sabe a este respecto, en realidad. Podría pensarse que sí teniendo en cuenta que el luchador finalmente regresó a los eventos premium en Night of Champions. Por otro lado, también lo contrario habida cuenta de que fue derrotado por Sami Zayn. Así que solo se puede seguir esperando.

Mientras, el exescritor de la WWE Vince Russo lanza una acusación al actual director de contenido Triple H por la situación de Kross. Según él, «The Game» tiene un motivo más allá de lo creativo, de lo narrativo, del talento de Karrion, para no darle mayores oportunidades, a pesar de, como también señala, los fanáticos están deseando que así sea.

«Triple H siente algo en particular por este tipo. Nosotros no estamos ahí; no estamos en el vestuario. No sabemos cuál es la historia, porque, Coach, lo más simple es que cuando los fans te están diciendo algo fuerte y claro, tú vas con eso. Tú lo sabes.

«Llega un momento, cuando estás escribiendo, en que tienes que darles lo que quieren. Quieren a Karrion Kross. Lo han dejado claro. Nos lo han dicho y Triple H lo sabe. Y sabemos lo importante que es esa comunidad de lucha libre en internet para Triple H.

«Pero en este caso, no les está dando a Karrion Kross. Así que eso me dice que, sea cual sea el problema personal que Triple H tenga con Karrion Kross, está por encima de lo que su base de fans quiere.»