AEW: Cambios en Dynamite y luchas para All Out

A pesar de que el episodio de AEW Dynamite de esta semana era realmente importante pues en él se darían las consecuencias de All In 2023, así como serviría de preparación para el nuevo evento pay-per-view que se dará este próximo domingo, All Out 2023, sabíamos que podría haber importantes ausencias: «Es posible que haya algunas ausencias en AEW Dynamite esta semana o la próxima, en la fecha en que se transmita. Tony Khan ofreció a cualquiera que quisiera asistir a los servicios en honor a Bray Wyatt la posibilidad de no participar en el programa«.

► Cambios en Dynamite

Por ello -aunque el presidente All Elite no habla en realidad del adiós a The Eater of Worlds– no nos sorprende saber que Tony Khan tuvo que hacer cambios en el programa, como él mismo daba a conocer en una publicación en X antes del mismo para que los fans fueran conscientes de que no todo saldría según lo planeado.

«Debido a pequeñas enfermedades que afectaron a talentos destacados que estaban viajando esta semana, sumado a los problemas de vuelos ocasionados por el huracán Idalia,

he realizado algunos ajustes en los planes para el AEW Dynamite de esta noche.

Tras el evento All In, la noche más importante de la WWE + con las entradas más vendidas en la historia de los eventos de lucha libre,

¡esperen una emocionante edición de Dynamite TONIGHT en TBS!».

► Luchas para All Out

Khan también anunció que el sábado Ricky Starks aparecerá en Collision para desafiar a Ricky Steamboat a una lucha de correa en All Out:

Y también que en el pay-per-view Eddie Kingston y Katsuyori Shibata se unirán contra Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta en una lucha de parejas:

