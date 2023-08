CM Punk vuelve a estar envuelto en polémica y después de AEW Dynamite tenemos novedades sobre varias cuestiones relativas a su presente y futuro en AEW. Vamos a empezar con el programa de esta pasada noche con información de nuestros compañeros de PW Insider.

► Estatus de CM Punk

«CM Punk no se encuentra en Chicago para el episodio de esta noche de AEW Dynamite, según ha confirmado PWInsider.com.

Punk estuvo en Las Vegas ayer para recibir homenaje por parte del Cauliflower Alley Club y todavía se encontraba en Las Vegas hasta hace unas pocas horas.

Sports Illustrated informó ayer que tanto Punk como Jack Perry fueron suspendidos de AEW debido a su altercado detrás del escenario en AEW All In: London. Aunque AEW no ha confirmado públicamente esto. Algunas fuentes de AEW admitieron la suspensión hoy a PWInsider, pero otras no lo hicieron, afirmando que ‘no estaban al tanto’ de que fuera oficial.

Chicago, obviamente, es la ciudad natal de Punk, por lo que dado que AEW tiene tres eventos esta semana, si él no aparece de alguna forma, será notable. Es probable que de todas formas no aparezca en Dynamite esta noche, ya que solo ha aparecido en el programa de los miércoles una vez desde su regreso al ring a principios de este verano.»

Continuamos con una simple imagen bastante interesante del Best in the World con dos WWE Hall of Famers: JBL y Ron Simmons:

#CMPunk spotted with JBL and Ron Simmons Tuesday night in Las Vegas pic.twitter.com/QbehD5GkXf — Ringside News (@ringsidenews_) August 30, 2023

Como tercer apunte, si bien Punk no estuvo en Dynamite -tampoco es que apareciera habitualmente antes de la pelea con Jack Perry- todavía está siendo anunciado para el Collision de esta semana. Veremos si realmente hace acto de presencia o no.

El cuarto, proveniente de nuestros también compañeros de Fightful, es que la posible suspensión del nativo de Chicago estaría afectando negativamente a Ricky Starks, pues él podría ser su oponente en All Out 2023 por el «Campeonato Mundial Verdadero»:

«Una de las luchas que estaba siendo considerada era CM Punk vs. Ricky Starks por el Campeonato Mundial Verdadero de AEW, lo cual habría seguido su serie de enfrentamientos que tuvo lugar este verano. Según lo que hemos escuchado, es probable que hubiera sido el evento principal. No hay información sobre el estado de la lucha ahora que CM Punk ha sido suspendido después de su altercado físico con Jack Perry.»

Y para terminar, el mismo medio nos informa de lo supuestamente ocurrido entre CM Punk y Miro:

«En relación a toda la situación entre Miro y Punk, me puse en contacto y el equipo de Punk respondió con un ‘no’. En el caso de Miro, no obtuve palabras directamente de él, pero tuvieron una interacción después de la lucha de Punk en la sala de entrenadores«.

«Miro le preguntó a Punk cómo estaba, y Punk respondió algo como ‘bien, a menos que también quieras pelear conmigo’. Fue en tono de broma. Luego Miro dijo, también en tono de broma, ‘¡De acuerdo!’ Entonces CM Punk dijo, ‘¡entonces llevemos esto afuera!’ Después Miro, en la misma línea de broma, dijo, ‘¿Qué tal si llevamos esto… al ring?’ Y así fue cómo me lo explicaron.»