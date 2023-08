Ron McMahon: Conor McGregor elige personaje en WWE

Que sí, que no, que sí, que no… Así es Conor McGregor. Y cuando habla de unirse a WWE no cambia. “Es inevitable”, escribía en redes sociales en una publicación en abril acompañada de una foto con él sosteniendo un título de UFC y otro de WWE como reacción a la fusión de la compañía de MMA con la de lucha libre profesional. En cambio, en junio, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de convertirse en Superstar, sus palabras fueron: “No, en realidad no”. Y ahora ha habido otro acercamiento, si queremos verlo así.

► Conor McGregor y WWE: ahora sí

En nuevo tweet (¿ahora se llaman así?) en X, que fue borrado como es costumbre con The Notorious, presenta a su personaje en WWE con la frase que leemos a continuación y la imagen de más abajo: «Mi personaje en la WWE. ‘The Babyface Boss’, Ron McMahon. Me especializo en emboscadas y control de poder. Fui abandonado por mi familia en Irlanda, pero forjé mi propia fortuna elaborando alcohol. Y ahora he regresado. Y vaya que estoy enojado». ¿Qué no sería tremendamente interesante? ¡Absolutamente!

Por otro lado, esta propuesta de la megaestrella nos hace acordarnos de las palabras de The Undertaker sobre que sería un gran heel: «Es bastante evidente, tendría que ser Conor McGregor. Tiene el estilo de la WWE por todas partes. Sería el rudo definitivo y eso sería realmente divertido«. Aquí, un servidor apuntaba que quizá, al menos como luchador, ser rudo no sería lo más adecuado debido a su tamaño. No obstante, como babyface sería ideal. De todas maneras, son solo ideas, sueños, deseos…

Pero veremos si sigue por este camino y próximamente realiza un verdadero acercamiento al McMahon Empire. Ello mientras prepara su próxima pelea, que sería ante Michael Chandler en UFC 296 el 16, aunque todavía no se ha anunciado, así como tampoco el evento. Pero este, según los rumores que están circulando, podría ser uno de los más grandes de los últimos tiempos, no solo por la presencia del nativo de Irlanda, sino también por la de Sean O’Malley e Ilia Topuria, sin olvidar al mismo Chandler.