¿Kurt Angle podría volver? «Siento dolor a diario»

Muchos fans de WWE han perdido la esperanza de que vuelva a luchar. Y lamentablemente el WWE Hall of Famer no ofrece motivos para lo contrario en su reciente entrevista con nuestro compañero Chris Van Vliet.

► ¿Kurt Angle podría volver?

«Desearía… ¿sabes qué? Mi calidad de vida en este momento, Chris, no es muy buena. Hace aproximadamente un año que me operaron las rodillas, hace unos cuatro meses tuve una cirugía de espalda, debo someterme a una cirugía de hombro y aún me espera otra cirugía en el cuello; será mi cuarta cirugía cervical. Realmente he pagado el precio por luchar tanto tiempo como lo hice. Luché en lucha libre amateur durante 20 años y luego en la categoría profesional durante otros 20. Y mirando hacia atrás, a veces lamento no haberme retirado cinco años antes.

«Porque, ¿sabes? Llega un momento en la vida en el que uno es mayor y quiere jugar con sus hijos. Y aquí estoy, teniendo estas cirugías, sin poder hacer realmente nada con ellos. No puedo levantarlos. No puedo jugar con ellos. No puedo correr junto a ellos. Así que siento una cierta insatisfacción al no poder ser el padre que quiero ser. Y lo que estoy haciendo ahora es someterme a cirugías de rodilla para tener una mejor calidad de vida y poder jugar con ellos. Y solo quiero que esto pase rápido. Porque estos niños están creciendo rápidamente. Y no quiero perdérmelo».

Y en relación a la pregunta anterior, The Wrestling Machine estuvo dando más detalles de su salud actual:

«Cada día, todos los días, siento dolor en la espalda, el hombro. Mis rodillas están bien. Mis rodillas se sienten estupendas. Se recuperaron realmente bien. Mis rodillas están al 100%. Pero mi cuello, mi espalda y mi hombro… tengo mucho dolor durante todo el día y toda la noche. Así que es algo con lo que simplemente tengo que lidiar hasta que me someta a estas cirugías y hasta que me recupere».

Vuelva o no a las cuerdas, porque eso es lo de menos cuando hablamos de familia y salud, enviamos todo nuestro cariño y mejores deseos a Kurt Angle desde SUPERLUCHAS.