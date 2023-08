El antaño escritor de WWE Brian Gewirtz recuerda a Bray Wyatt hablando de su personaje Husky Harris, la Firefly Fun House, John Cena, The Rock o de su persona. Todo ello en una reciente entrevista con WrestlingNewsCo.

► Husky Harris

«Desde el punto de vista de Bray, era evidente que Husky Harris claramente no era algo que él quisiera hacer. Sin embargo, al mismo tiempo, cuando te llaman y tienes la oportunidad de actuar en televisión, realmente no estás en posición de decir lo contrario. Así que en cierto modo, pagó sus cuotas, supongo, pero se notaba que había mucho más sucediendo en su mente que simplemente ser parte de un grupo. Sí, estás en televisión, y sí, estás obteniendo exposición. Incluso estás trabajando con talento de primer nivel, pero no tienes muchas oportunidades de mostrar tu personalidad y demostrar lo que eres capaz. Fue realmente después de Nexus 2.0 cuando Bray regresó y él, siendo Windham, puso el trabajo, el esfuerzo y la creatividad para emerger como este personaje completamente nuevo, hipnótico y fascinante«.

J'ai fait un montage un peu nul de la première apparition de Bray Wyatt sous les traits de Husky Harris dans l'épisode 1 de la saison 2 de WWE NXT en date du 8 juin 2010.

Je tenais absolument que ses fans puissent voir ça. pic.twitter.com/pmZeDwgnjV — Tambu (@SoceQuiPeut) August 25, 2023

► Firefly Fun House y John Cena

«Lo compararé de esta manera. Imagina el baloncesto de los años 1920, donde todos lanzaban la pelota a través de un cesto de duraznos y realizaban todos esos movimientos de antaño y demás, y entonces aparece LeBron. Piensas, ‘Sí, técnicamente estamos jugando el mismo deporte, pero esta persona está en un nivel completamente distinto a todo lo que hemos presenciado antes’. Eso era Bray Wyatt. Como escritor en el equipo creativo, esto le sucede a todos, creo que a todos en el equipo creativo, a veces te quedas atrapado en una rutina, donde piensas, ‘Dios mío, esto ya se ha hecho antes, y esto también. Todo ya se ha agotado. ¿Cómo podemos posiblemente crear algo nuevo cuando prácticamente cada historia, cada versión de la lucha… ‘Sí, eso es igual a McMahon y Austin’, o ‘Sí, eso es como Hogan contra André’, o lo que sea. Y entonces llega Bray, haciendo cosas que nunca antes se habían visto. Todo sale de su mente. Los monólogos, la primera vez que viste el Firefly Fun House. Mi mente estaba pensando, ‘¿Qué es esto? Esto es increíble, esto es hipnótico’. Cuando realiza el baile y la canción y el títere de Vince, y la lucha contra Cena en la WrestleMania de la COVID, y todas esas cosas, realmente era alucinante. Todo eso proviene de Bray. No fue que Bray se sentara y lo ideara. Sé que trabajó con varios miembros del equipo creativo y colaboró con ellos. Pero él fue la fuerza motriz detrás de todo esto».

► The Rock

«Incluso cuando trabajamos juntos en WrestleMania 32 con The Rock, queríamos hacerlo, sé que hablando con The Rock, fue como: ‘Este tipo, Bray Wyatt, no tiene una lucha. Este es el discurso que deberíamos hacer’. Básicamente eso es lo que discutimos entre nosotros. The Rock quería trabajar con él, yo quería que The Rock trabajara con él. Bray, obviamente, estaría más que feliz de hacer un segmento con The Rock. Pero incluso cuando armamos ese segmento, fue como: ‘De acuerdo, Bray, dirás lo tuyo, simplemente te dejaré hacerlo. Porque definitivamente no estoy escribiendo nada para Bray Wyatt. Aquí tienes el esquema. Cualquier cosa que digas, The Rock responderá’. Eso es más o menos, no es necesariamente algo común con muchos artistas. Muchos artistas pueden y escriben sus propios discursos. Pero desde el principio, desde la creación del personaje de Bray Wyatt, todo fue él presentando el personaje, la aura, el ambiente, la atmósfera. Es realmente, realmente extraordinario».

The Rock standing face-to-face w/Bray Wyatt and speaking about how Bray has the ability and charisma to hold the fans in the palm of his hands was amazing. The crowd applauded Bray, though he was heel. Just shows the impact Bray had.#RIPBrayWyatt pic.twitter.com/lMD21DKTw2 — PW Chronicle (@_PWChronicle) August 25, 2023

«Otra cosa que agregaría es que al armar ese discurso, lo principal que queríamos lograr, por encima de todo, es que The Rock elevara a Bray. Por lo general, hay esta dinámica en la que el villano sale, y tal vez hay una frase, alguna expresión de cortesía o algo así, del tipo: ‘Sí, eres un gran atleta, pero’, bla bla bla, típicamente entre un villano y un héroe. Pero en este caso en particular, teníamos los reflectores sobre nosotros. El mundo de la lucha estaba mirando. Esta es una buena oportunidad para que The Rock realmente elogie la personalidad dinámica, la presencia magnética, el hecho de que supuestamente sea un villano, y 101,000 personas están levantando sus teléfonos celulares. Siempre pensé, ciertamente en ese momento, en WrestleMania 32, que el personaje de Bray Wyatt debería trascender la dicotomía de héroe/villano. Él es simplemente este agente del caos, y puedes tanto gustar de él como no. No me gusta que a veces se le encasille como ‘Debes ser un villano porque la lucha es de héroes y villanos’. Me parecía que era solo una anomalía en el sentido de que trasciende eso y es mucho más que eso. Así que definitivamente aprovechamos esa oportunidad para que The Rock, y los fanáticos también respondieron, por cierto. Cuando The Rock habla sobre cómo él tiene la apariencia, tiene el carisma, tiene este poder magnético sobre él, y por supuesto, no se puede enseñar esto, y yo no podría enseñarlo, pero Bray y The Rock, con la presencia para tomar ese momento y tomarse su tiempo, reconociendo a la multitud. Están emocionados, están respondiendo a ello. No hay un ‘¿Qué?’ en el recinto durante el tiempo en que solían haber muchos ‘¿Qué?’ cuando Bray y The Rock interactuaban. Todos realmente estaban escuchando para saber lo que tenían que decir. Así que sí, fue realmente genial poder trabajar en ese discurso con esos tipos».

► Windham Rotunda

«Cuando hablamos de ello antes, la transición o evolución de WWE al cine y la televisión, con Rock, Cena, Batista y varios otros han logrado avances. Pero en el fondo de mi mente, y probablemente en la mente de muchas personas, ese era el camino por el que fácilmente podrías ver a Bray, Windham, ascendiendo. Porque es un actor tan talentoso y un artista tan hábil, y tenía instintos tan geniales y era tan genuino. Este tipo aterrador, este personaje de terror, realmente estaba adelantado a su tiempo en el mundo de la lucha. Es difícil en el mundo de la lucha. No es fácil cuando estás sentado en la silla mecedora balanceándote hacia adelante y hacia atrás, y hablando de estos monólogos crípticos, de tipo de otro mundo. Pero al final del día, tu objetivo supuestamente es poner los hombros de alguien en la lona durante una cuenta de tres y/o hacer que se rindan para ganar un campeonato. La motivación y los objetivos no están necesariamente alineados en ese caso particular, por lo que a veces es un desafío lograr que estén alineados. Es como, ‘Sí, si no estás tratando de ser campeón, ¿entonces qué estás haciendo?’ Bueno, Bray Wyatt está operando en un plano mucho más diferente que todos los demás. Me hubiera encantado, como a todos… básicamente, sí, estoy de acuerdo. Volver atrás, atesorar los materiales que tenemos, el legado que dejó como intérprete. Pero todos estos homenajes, los tributos que están llegando, puedes darte cuenta, ya sea que lo conocieras o no, de qué ser humano tan genuino era, más allá de ser un intérprete, y fue un intérprete excepcional. Incluso fue más valorado, amado y apreciado como ser humano«.