3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 30 de agosto 2023

AEW DYNAMITE 30 DE AGOSTO 2023 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite y seguimos en la construcción de AEW All In 2023. En el estelar, Orange Cassidy derrotó a Penta el Zero Miedo y retuvo el Campeonato Internacional AEW.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW DYNAMITE 30 DE AGOSTO 2023

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- No se sabe nada sobre CM Punk

Debería haberse confirmado si CM Punk luchará en Collision y en All Out o no, pues ambos eventos son en Chicago y los fans esperarán su presencia.

► 1- Ruby Soho se robó el Campeonato TBS

Eso ya se había visto, y precisamente en el anterior reinado. Cuando la Campeona TBS era Jade Cargill, Nyla Rose le robó el cinturón y lo tuvo en su poder hasta que se enfrentaron. Ahora lo hace Ruby Soho, quien no tiene necesidad de ello, pues es la retadora oficial y el domingo enfrentará a Kris Statlander por el campeonato.

LO MEJOR

► 3- Jon Moxley vs. Komander

A diferencia de Hijo del Vikingo, a Komander no le ha costado nada de trabajo adaptarse al estilo de AEW. Luchó al tú por tú con Jon Moxley sin exagerar en movimientos espectaculares. Tiene un gran futuro el enmascarado.

► 2- El balance entre luchas y promos

Hubo muchos segmentos de promos, los cuales eran necesarios para armar los próximos carteles. Estos sirven también para dar un descanso entre tanta acción, y eso es un balance que no siempre consigue AEW.

► 1- Orange Cassidy vs. Penta el Zero Miedo

Un encuentro de nivel PPV estelarizó Dynamite. Cassidy le ha dado al Campeonato Internacional AEW un enorme valor, y eso se refrendó con esta tremenda batalla en la cual parecía que el mexicano se llevaría el triunfo. Cassidy y Moxley podrían llevarse la noche el próximo domingo en All Out.