Que IMPACT! Wrestling situara el combate entre Josh Alexander y Bully Ray como apertura del reciente Hard To Kill (en favor del Jordynne Grace vs. Mickie James) acabó por hacernos desestimar un cambio de manos del título mundial varonil. Afortunadamente, acertamos.

Y después de todas las críticas que suscitó el nuevo impulso a Bully Ray, gladiador por el que la comunidad luchística de internet no guarda mucha simpatía, el veterano, de momento, ha ayudado a consolidar a Alexander como uno de los mejores campeones del panorama estadounidense.

Además, esa lucha del pasado viernes se hizo entretenida, aportando un toque de drama (y violencia) que convirtió a Hard To Kill en un PPV muy completo. Incluso Jade Chung vio acción, endosando un merecido golpe bajo a Ray. Con todo, la mejor noticia fue que, aparentemente, Ray quedaría atrás.

Sin embargo, para oprobio de quienes no deseamos que Ray acapare más protagonismo en Impact Wrestling, el propio “WWE Hall of Famer” se encarga de avisarnos que planea continuar por la “Impact Zone” durante un tiempo. Así lo expuso ante los micrófonos de Busted Open Radio.

Do you know who I am?



I’m the one that tapped you out. pic.twitter.com/9flhdG2U9I