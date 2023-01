La actriz Amy Schumer tuvo una relación romántica con el luchador de la WWE Dolph Ziggler hace unos cuantos años. Hoy nos acordamos de ella para traeros lo que la también comediante estuvo contando al respecto tiempo después en una entrevista en el programa CONAN de TBS. Entonces, ni siquiera recordaba bien su nombre, aunque aclaraba que no conoce el de ninguno de los luchadores (de WWE, entendemos que no estaba al tanto de otras compañías).

► La relación de Amy Schumer con Dolph Ziggler

“Cuando salíamos, no podía recordar los nombres de los luchadores, me decía como que había vencido a Stillborn, solo estoy adivinando nombres. No sé, no era mi mundo“.

Luego habla también de aspectos sexuales, señalando que no tenían química en el dormitorio, indicando que ese fue un motivo para que la relación no continuara:

“Solo éramos muy diferentes sexualmente. Como si él fuera muy activo en la cama, ya sabes, y le gusta moverse, y mi estilo, es más que me gusta acostarme ahí.

“Él está en tan buena forma y cuando estás desnudo con alguien quieres que sea él quien traiga los trunos, ¿sabes? Quiero poder susurrar cosas como ‘de nada’ o ‘me lo debes’ como ese tipo de… (…) Estoy acostumbrada a salir con cómicos gorditos, que cuando se quitan la camisa, es como: ‘¿Cómo no eres una mujer?’. Como ese tipo de chico. Con ese tipo estaba fuera de mi mundo. Estuvo mal. Estuvo mal”.

