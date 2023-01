Bully Ray va a luchar contra Josh Alexander por el Campeonato Mundial Impact en Hard To Kill 2023. El veterano luchador está a gusto trabajando en IMPACT! Wrestling pero no tiene la intención de pasar la antorcha ya que no es fanático de esa manera de trabajar. Como explica en Paltrocast with Darren Paltrowitz, piensa que si los jóvenes pueden tomarla, deben hacerlo, y si no, deben irse a la mi*rda.

.@Walking_Weapon vs @bullyray5150 for The IMPACT World Championship at #HardToKill is now FULL METAL MAYHEM!

Get tickets and be there LIVE: https://t.co/RUIWRhTPR4#IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/KasU2RCX5y

— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) December 23, 2022