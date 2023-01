Konnan reprende a AEW por el manejo de Wardlow

Wardlow ha perdido bastante fuelle desde que ganara el Campeonato TNT a mediados de 2022. No tuvo un mal reinado, fue de 136 días, realizó siete defensas exitosas ante luchadores como Orange Cassidy, Jay Lethal o Brian Cage, pero ha dado la sensación de que en vez de ir hacia arriba ha ido hacia abajo. Fue muy interesante su alizanza con Samoa Joe pero acabó siendo este quien le quitó el título y quien lo venció nuevamente cuando intentó recuperarlo en el último Dynamite del año pasado. Y desde entonces “Mr. Mayhem” no ha tenido ningún combate.

► Konnan habla de Wardlow en AEW

Tanto ha cambiado la situación del luchador que Konnan cree que podría estar teniendo problemas entre bastidores en All Elite Wrestling, según expresa en Keepin’ it 100. Es importante señalar que acerca de esto no tenemos ninguna información. Lo más probable es que en la compañía estén valorando qué sigue para su futura estrella.

“He estado con él innumerables veces y siempre es muy respetuoso, muy profesional, siempre se viste bien, se ve bien. Él es una estrella, y tú has creado una estrella que no es fácil, y luego dejas que se apague. Eso es tu culpa, a menos que haya problemas.

“Y las cosas más estúpidas pueden causar problemas hoy en día. Así que es como que la gente camina sobre cáscaras de huevo. Pero hermano, haya problemas o no haya problemas, deberías haber empujado a ese tipo. No debería haber perdido contra Joe limpiamente como lo hizo, y luego volvió a ser apurado”.

