En el episodio de AEW Dynamite 15 de enero de 2020 transmitió su especial Bash at The Beach, mismo que sirvió para ir calentando motores camino a AEW Revolution. Entre lo destacado estuvo la lucha de tríos entre MJF, The Butcher y The Blade vs. DDP, Dustin Rhodes y QT Marshall, donde MJF abanderó la victoria de su equipo, además de la masacre de Inner Circle a Jon Moxley orquestado por Chris Jericho tras su combate frente a Sammy Guevara.

A continuación te presentamos lo más destacado en…

Lo bueno, lo malo y lo extraordinario de AEW Dynamite 15 de enero de 2020

LO BUENO

► PAC o Jon Moxley, uno será el elegido

Dentro de la primera parte del show, PAC mando un duro mensaje a Jon Moxley, Chris Jericho y de paso indirectamente a The Inner Circle. Su mano a mano ante Darby Allin fue muy bueno.

Previamente Moxley le pasó por encima a Sammy Guevara, pero The Inner Circle le cobró la factura de la semana pasada masacrándole. Gane quien gane, Jericho tendrá una dura batalla que librar para retener el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW.

¿Quién será el retador al título?

LO MALO

► Kris Statlander y Hikaru Shida vs. The Nightmare Collective

Por un largo tiempo se estuvo esperando el debut de la facción liderada por Brandi Rhodes, pero ayer quedó muy claro que Awesome Kong es quien cargará con el peso de The Nightmare Collective, pues ni Mel, ni Brandi pudieron llevar a cuestas su lucha frente a Hikaru Shida y Kris Statlander.

El público estaba mudo y hasta harto de que continuarán luchando. Ciertamente la división femenil, exceptuando a Statlander y todas las japonesas, ha sido el punto flojo de la compañía.

Hikaru Shida y Kris Statlander hicieron hasta lo imposible para sacar adelante una lucha apagada y encender al público.

¿Logrará alguna llegar al radar del Campeonato Mundial Femenil AEW camino a Revolution?

LO EXTRAORDINARIO

► La división de parejas eleva el nivel de AEW Bash at the Beach

Si Bash at the Beach tiene un impacto dentro de la industria será en gran parte a la división de parejas. P&P, The Young Bucks, Best Friends y Kenny Omega y Hangman Page deslumbraron con su gran calidad luchistica la noche de ayer.

Al final SCU ya tienen nuevos retadores, siendo Omega y Page, quienes les brindaran una recia prueba con el afán de convertirse en Campeones de Parejas AEW.

¿Podrán Kenny Omega y Hangman Page hacer historia?