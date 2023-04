Bryan Danielson: “Sería interesante una luchadora que no se depilara”

Los estándares de belleza femenina en la sociedad occidental no ha estado alejado de la lucha libre, por lo que la gran mayoría de luchadoras se muestran maquilladas, muy arregladas y de una forma “atractivas” para llamar la atención, pero para Bryan Danielson, debería haber una luchadora que rompiera este estereotipo.

En el último episodio del Nikki & Brie Show, Bryan Danielson se unió a Brie Bella como coanfitrión, en reemplazo de su hermana Nikki Bella. Durante la conversación, la pareja discutió los estándares de belleza para hombres y mujeres y cómo estos pueden variar según el género.

La conversación luego se centró en depilado y cómo la sociedad espera que las mujeres se afeiten las piernas y las axilas, mientras que para los hombres no es una expectativa común. Danielson mencionó que nunca se había afeitado las piernas y que nadie había comentado al respecto.

“Se espera que te afeites las piernas. Si no lo haces, eres asqueroso. Nunca me afeité las piernas ni una vez, y nadie ha comentado al respecto. Salgo y pretendo pelear en ropa interior de spandex. Estoy esencialmente usando ropa interior, y nadie dice nada acerca de que no me afeite las piernas”.