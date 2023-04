Lio Rush rememora su debut en NJPW Wrestle Kingdom

Ya había trabajado antes en NJPW, peroLio Rush hizo su debut en Wrestle Kingdom durante la edición 17 en este 2023. Unió fuerzas a YOH en una lucha que perdieron ante Catch 2/2 (TJP y Francesco Akira) por el Campeonato de Parejas Junior de Peso Completo IWGP. The Bad Child además sufrió graves heridas en la cara que le hicieron tener que tomarse un tiempo de descanso alejado de los encordados. Nos acordamos de aquella ocasión porque estuvo rememorándola recientemente en MuscleManMalcolm.

> El debut de Lio Rush en Wrestle Kingdom

“Una vez más, estoy literalmente sin palabras. No te golpea hasta que lo ves varias veces, pero para mí, quería ser parte de New Japan antes de firmar con WWE. Ese siempre fue un interés para mí, ver a los muchachos que lucharían allí y ver los pay-per-views de Wrestle Kingdom todos los años y estar emocionado de ver qué sucede. Se convirtió en mi último sueño.

“Así que para mí, haber estado involucrado en un torneo que me clasificó para ir a Wrestle Kingdom, fue tan surrealista. Sí, fue un gran momento del que estoy orgulloso, un gran momento que nunca olvidaré. Definitivamente nunca lo olvidaré porque me lastimé bastante, me hice algunas buenas cicatrices en la cara. Absolutamente increíble, como dije, un momento que nunca olvidaré”.

Lio Rush ha estado bastante en primera plana últimamente. Hemos hablado de él porque quiere volver a luchar en IMPACT Wrestling, porque prefiere ser réferi antes de mánager o por la lucha imposible de realizar que querría para Forbidden Door 2. Mientras tanto, el pasado fin de semana él luchó en NJPW Collision In Philadelphia y NJPW Capital Collision 2023.

