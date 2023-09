Bryan Danielson se merece retirarse en sus términos

«No creo que llegue a un punto en el que declare que estoy absolutamente retirado. Quiero tener la libertad de aparecer cuando lo desee. Terry Funk es alguien a quien siempre admiré. Se retiró un millón de veces, pero amaba tanto esto que no podía evitar seguir haciéndolo. Y lo hizo cuando quiso. Para mí, puede que sea un par de veces al año, o pueden pasar años entre combates». Bryan Danielson aclaraba recientemente que no va a retirarse definitivamente cuando le llegue el momento sino reducir su calendario.

► El retiro de Bryan Danielson

¿Y quién puede decirle lo que tiene que hacer? Obviamente, llegará el día en que sí cuelgue para siempre las botas, como todos los luchadores, pero recientemente The American Dragon quiso tranquilizar a los fanáticos después de haber adelantado que podría retirarse cuando su hija cumpla 7 años. Sea lo que sea que vaya a hacer, estará bien hecho. Ha dedicado toda su vida a las cuerdas, se ha convertido en uno de los mejores de todos los tiempos, ¿quién se atreve a echarle algo en cara? Nadie.

Y mucho menos un compañero y amigo de larga data como Claudio Castagnoli:

«Tengo una relación cercana con Bryan. Hablamos mucho, no solo sobre lucha libre, sino sobre la vida en general», dijo Castagnoli a Baby Huey de In The Kliq en 1077 The Bone. «Bryan tuvo una carrera realmente milagrosa. Como sabes, la gente lo dio por vencido en muchas ocasiones, y regresó de situaciones de las que la gente común probablemente no podría. Así que para él, poder decidir poner fin a su carrera en sus propios términos es muy importante, y se lo merece. Entonces, cuando él decida que es suficiente, lo hará, pero también creo que es importante prestar mucha atención a cómo lo expresó».

Será un día tremendamente triste pero cuando Bryan Danielson se retire solo podremos decir gracias.