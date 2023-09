NJPW: SANADA pide estipulación especial contra EVIL

New Japan Pro Wrestling celebró una conferencia de prensa donde estuvieron presentes SANADA y EVIL.

► SANADA propone una estipulación diferente para su lucha contra EVIL.

Ambos luchadores encabezarán el magno evento Destruction in Ryogoku, en una lucha donde estará en juego el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP.

Ex compañeros dentro de los Ingobernables de Japón, SANADA y EVIL fueron el centro de atención de la conferencia de prensa celebrada para promocionar su lucha por el cetro principal de NJPW. EVIL entró con el título que le robó a SANADA en días previos.

Fue entonces que SANADA propuso la idea de que su lucha se desarrollara en la modalidad de combate de leñadores.

Como es sabido, los miembros de la facción HOUSE OF TORTURE, que lidera EVIL, tienen por costumbre intervenir en los combates donde EVIL compite para ayudarlo de forma ilegal. Por lo anterior, SANADA, previendo que HOT estarán involucrados de todos modos, se le ocurrió que esta lucha tenga leñadores de ambas facciones (HOT y Just Five Guys).

EVIL dijo que lo pensaría, luego prometió que «limpiaría el desastre de Just Five Guys» y se retiró con el cinturón.