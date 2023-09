Kris Statlander: «‘Zoolander’ es una película icónica»

Después de rendirle tributo en All Out 2023, y de recibir el cariño de Ben Stiller, Kris Statlander habla de la película ‘Zoolander’, todo un éxito de comienzos de los 2000 que se mantiene hasta la actualidad. De hecho, podríamos hablar de ella como una obra de culto en nuestros días. Hablado en Under The Ring, la Campeona TBS de AEW la calificó como icónica.

Ridiculously good looking — Ben Stiller (@BenStiller) September 4, 2023

► Kris Statlander y la película ‘Zoolander’

«Statlander, como mi apellido, casi parece demasiado obvio con Statlander, Zoolander, es un poco obvio. Simplemente amo la película y siento que es extraño que no muchas personas hayan hecho trajes inspirados en Zoolander, creo. Es una película atemporal, icónica, es tan divertida y asombrosa. Es algo que quería hacer durante mucho tiempo. Hice que Lori [Lori Gassie] hiciera este traje cuando recién salí de la cirugía porque tenía este concepto en mi cabeza durante mucho tiempo, y quería tenerlo en mis manos y listo para usar en cualquier momento. Me preocupaba que no todos entendieran lo que estaba haciendo con la temática de Zoolander. Mucha gente hace looks inspirados en superhéroes y quería hacer algo diferente a eso. La respuesta de Ben Stiller es elogio máximo que cualquiera podría pedir. Fue genial que realmente lo viera».

Si no conoces la película, echa un vistazo a la premisa y tráiler de ‘Zoolander’ a continuación:

Derek Zoolander (Ben Stiller) ha sido el modelo masculino más cotizado durante los últimos tres años. La noche de la gala que podría suponer su cuarta corona, el galardón se lo lleva un nuevo modelo llamado Hansel (Owen Wilson). Derek queda en entredicho y como un idiota, y decide retirarse. Sin embargo, un prestigioso diseñador le pide que desfile para él.