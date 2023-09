Kris Statlander: «MJF me recomendó a AEW»

Kris Statlander está en el mejor momento de su carrera. Es una de las luchadoras más relevantes de AEW, la actual Campeona TBS, y no solo destronó a Jade Cargill sino que acaba de defender el título ante ella. Pero todo esto podría no estar ocurriendo si no fuera por MJF. Durante una reciente entrevista en Under The Ring, ella misma revela que el Campeón Mundial AEW la recomendó para que la compañía la contratara. The Devil se sigue ganando el cariño de los fans, quienes lo consideran «su escoria».

► Kris Statlander agradece a MJF

«Todo ocurrió bastante repentinamente. Estaba en ese punto de mi carrera independiente en el que tenía seis combates a la semana y luchaba cuatro o cinco días a la semana, estaba muy cansada pero ocupada y emocionada. Recibí un correo electrónico para hacer una lucha no televisada y ser una extra. Fue en Nashville. ‘Es un poco lejos, pero si me están llamando, seguro, absolutamente. No voy a decir que no’. Me presenté, participé en algo del entrenamiento con las chicas y creo que bastante temprano en el día comenzaron a hablar de la posibilidad de traerme y yo pensé, ‘ni siquiera he tenido mi lucha todavía. ¿No quieren verme luchar primero?’.

«En mi opinión, querría ver cómo trabaja una persona antes de traerla a una compañía. Sé que tenía algunas personas que me recomendaban y que estaban pendientes de mí. Odio darle crédito, pero sé que MJF probablemente fue el más importante en eso. Le debo mucho, desafortunadamente, pero ha estado allí mucho como amigo. Si él no me hubiera recomendado como alguien para traer, probablemente no habría tenido esa oportunidad tan temprano. Espero que hubiera sucedido eventualmente. Todo ocurrió de la nada. El primer día que estuve allí, dijeron: ‘te vamos a traer’. ‘De acuerdo, hagámoslo'».