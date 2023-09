MJF no olvida: «Rosie O’Donnell aún me debe dinero»

Durante seis temporadas, entre 1996 y 2002, estuvo en el aire el programa de televisión estadounidense Rosie O’Donnell Show, conducido por la comediante que le daba nombre. En el mismo se trataban temas controvertidos de actualidad. Nada tiene que ver con la lucha libre profesional pero no un tiempo atrás descubrimos que MJF apareció como invitado en una ocasión cuando solo tenía 5 años para representar ‘You Are My Sunshine’ así como revelar al mundo que soñaba con ser luchador. Entonces, el ahora Campeón Mundial AEW reclamaba:

«Para ser honesto, creo que se aprovecharon de mí… Canté ‘You Are My Sunshine’ en The Rosie O’Donnell Show. Y no me compensaron por hacerlo. Quiero mi dinero, Rosie, si estás viendo esto. Sé que lo estás haciendo, sé que me sigues, quiero mi dinero. Dije que iba a ser luchador profesional. Si crees que puedes conseguir algo, si crees firmemente en ello, puedes conseguirlo. Mucha gente te dirá que es una tontería, pero son personas que no creen con la suficiente firmeza. No hubo un día en que no me despertara, no hubo un día en que no me acostara, pensando: ‘Voy a ser luchador profesional’«.

A young opera singing @The_MJF on The Rosie O’Donnell Show! I’ve seen it all now 😂 pic.twitter.com/a3pKxMD8w4 — 𝔾𝕒𝕣𝕪 ℍ  (@garyh3k) March 15, 2022

► La deuda de Rosie O’Donnell

Y no se ha olvidado pues casi cuatro años después The Devil vuelve a la carga para que arreglen la deuda que tienen con él durante una reciente entrevista con CBS New York.

«Aquí está el asunto. Fue un día muy traumático para mí. Rosie O’Donnell, una persona horrible. Le di una tarifa justa y plana. Hasta el día de hoy me debe dinero. Todavía estoy esperando mi cheque después de haber cantado tan bien en su programa.»

Puede que algunos reconozcan también a Rosie O’Donnell por su carrera como actriz. En los últimos años ha aparecido en series de renombre como ‘American Gigolo’, ‘Russian Doll’ o ‘This Much Is True’.

