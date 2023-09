NJPW: Yuji Nagata celebra «Blue Justice XIII»

Yuji Nagata celebró «Blue Justice XIII» en co producción con New Japan Pro Wrestling desde la Togane Arena.

► «Blue Justice XIII»

Los Ingobernables de Japón (Yota Tsuji y Hiromu Takahashi) fueron implacables ante Will Ospreay y Callum Newman de United Empire. Tras la lucha, Tsuji tomó el cinturón del Campeonato de Peso Completo «Británico» en señal de que se apoderará de él.

House of Torture (EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo) lograron la victoria ante SANADA, Taichi, DOUKI y TAKA Michinoku de Just 5 Guys. Michinoku tomó el lugar de Yoshinobu Kanemaru, quien fue retirado de la gira por una lesión en la rodilla.

El evento principal de la noche de la serie Road to Destruction vio el primer combate de una serie de siete luchas entre tríos. Shota Umino, Master Wato y Yuji Nagata frente al equipo Strong Style (El Desperado, Ren Narita y Minoru Suzuki), donde se dio un empate.

Los resultados completos son:

NJPW «BLUE JUSTICE XIII», 10.09.2023

Togane Arena

Asistencia: 1,322 Espectadores

1. Hiroyoshi Tenzan, Togi Makabe, Tiger Mask y Jado vencieron a Satoshi Kojima, Tomoaki Honma, Yuto Nakashima y Oskar Leube (11:11) con un King Kong Kneedrop de Makabe sobre Nakashima.

2. Hiroshi Tanahashi y Toru Yano derrotaron a Ryusuke Taguchi y YOH (8:01) con un Horizontal Cradle de Yano sobre Taguchi.

3. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Bad Dude Tito vencieron a Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, Hirooki Goto y YOSHI-HASHI (9:59) con un Crucifix Hold de Sabre sobre Ishii.

4. Jeff Cobb, Great-O-Khan y HEANRE derrotaron a Tetsuya Naito, Shingo Takagi y BUSHI (13:42) con la Ultima de HEANRE sobre BUSHI.

5. Yota Tsuji y Hiromu Takahashi vencieron a Will Ospreay y Callum Newman (9:57) con la TIME BOMB de Takahashi sobre

6. «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo derrotaron a SANADA, Taichi, DOUKI y TAKA Michinoku (11:43) con la EVIL de EVIL sobre TAKA.

7. 7 Match Series 1st: Yuji Nagata, Shota Umino y Master Wato vs. Minoru Suzuki, Ren Narita y El Desperado – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (30:00)