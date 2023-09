La reflexión de Jon Moxley sobre Bryan Danielson

«No creo que llegue a un punto en el que declare que estoy absolutamente retirado. Quiero tener la libertad de aparecer cuando lo desee. Terry Funk es alguien a quien siempre admiré. Se retiró un millón de veces, pero amaba tanto esto que no podía evitar seguir haciéndolo. Y lo hizo cuando quiso. Para mí, puede que sea un par de veces al año, o pueden pasar años entre combates». Bryan Danielson aclaraba recientemente que no va a retirarse definitivamente cuando le llegue el momento sino reducir su calendario.

► El retiro de Bryan Danielson

Tome la decisión que tome, un luchador que va a notar mucho su ausencia es Jon Moxley, con quien ha compartido buena parte de su carrera. Ambos comenzaron a trabajar juntos a mediados de los 2000; tuvieron su primer mano a mano en 2007 en el evento MPW Rise Up. Y más de quince años después, habiendo sido compañeros en WWE, lo hacen en AEW. MOX estuvo hablando del futuro adiós del American Dragon durante una reciente aparición en Cincinnati ESPN 1530.

«Me resulta difícil imaginar un mundo en el que un Bryan Danielson saludable deje de luchar por completo, pero definitivamente siento que está cien por ciento serio cuando dice que quiere reducir su participación y no luchar tan frecuentemente, estar en la carretera y estar lejos de sus hijos cada semana. Compro eso al cien por ciento, es cierto. Me resulta difícil imaginar que esté absolutamente seguro de que nunca volverá a luchar, encuentro eso difícil de imaginar, no digo que no pueda suceder«.

«Hemos visto a personas estar aquí un día y al día siguiente sus carreras terminan. Cada vez que tienes la oportunidad de ver luchar a estos grandes, como Terry Funk, que estuvo aquí hace unas semanas y ahora ya no lo está, debes detenerte y reflexionar sobre lo afortunado que eres de presenciarlo. Una vez que Michael Jordan se retiró, ya no puedes encender la televisión y ver a Michael Jordan jugar al baloncesto. Tuviste la oportunidad de ver a Bryan Danielson en Dynamite, así que detente y disfruta realmente mientras esté aquí, porque estás disfrutando algo especial«.