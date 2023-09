‘The Wire’ es una de las series más aclamadas de la historia de HBO. Si no la conoces, se presenta así: En los barrios bajos de Baltimore, se investiga un asesinato relacionado con el mundo de las drogas. Un policía es el encargado de detener a los miembros de un importante cártel. La corrupción policial, las frágiles lealtades dentro de los cárteles y la miseria vinculada al narcotráfico son algunos de los problemas denunciados. Y Jon Moxley es un fan de ella.

► La lucha libre y ‘The Wire’

De ahí que recientemente -hablando en Jesse and Anna on B.105– el Campeón Internacional de AEW la comparara con la evolución de la dureza en la lucha libre profesional.

«Es un evento apto para toda la familia. Puedes traer a los niños, a la abuela, pero es un deporte muy físico y violento. Este evento principal en particular se pondrá muy feo. Si la última lucha libre que has visto en la televisión es algo parecido a una tontería caricaturesca de hace años, esto no se parece en nada a eso. La lucha libre profesional en 2023 ha evolucionado hacia algo muy diferente de lo que la gente cree si no está familiarizada con ella. Si te gustan los deportes, el drama y la violencia, este es un espectáculo de lucha muy intenso en ocasiones. Muchas veces, se asemeja más a ver ‘The Wire’ que lo que normalmente se asocia con un espectáculo de lucha libre profesional. Eso es lo que verás el miércoles. No hay lugar para chistes. Hay mucho en juego: campeonatos, la salud de las personas, su futuro y legado. Será una noche llena de drama».

MOX acaba de vencer a Big Bill en AEW Dynamite para empezar a prepararse para exponer el título ante Rey Fénix en Grand Slam 20223. Él no es solo uno de los mejores luchadores del mundo sino también uno de los principales exponentes de la dureza en las cuerdas.