Bronson Reed sufre accidente automovilístico mientras continúa recuperándose de una lesión

Bronson Reed vivió un momento de tensión fuera de los cuadriláteros luego de verse involucrado en un accidente automovilístico, según confirmó el propio luchador a través de sus redes sociales.

El integrante de WWE explicó que se trató de un choque por alcance y aprovechó para enviar un mensaje a los conductores sobre los peligros de utilizar el teléfono celular mientras se maneja.

► Bronson Reed confirmó que nadie resultó herido

Por medio de una historia en Instagram, Reed informó que el accidente ocurrió la noche anterior, aunque afortunadamente no hubo consecuencias graves para ninguno de los involucrados.

“Acabo de sufrir un choque por detrás. Afortunadamente, todos están bien. Pero por favor, dejen de conducir con sus malditos teléfonos, presten atención. Hay gente con niños en sus coches”, escribió el luchador.

El mensaje rápidamente generó reacciones entre aficionados y compañeros de profesión, quienes se mostraron aliviados al saber que no hubo lesionados.

► El accidente ocurre mientras sigue fuera de WWE

La situación llega en un momento complicado para Bronson Reed, quien permanece alejado de la programación de WWE desde febrero.

El australiano sufrió un desgarro de bíceps durante un combate clasificatorio rumbo a Elimination Chamber en Monday NightRaw, lesión que obligó a la empresa a modificar varios planes creativos.

Hasta el momento no existe información que indique que el accidente haya agravado su condición física, aunque tampoco se ha revelado una fecha oficial para su regreso a la acción.

► The Vision sigue sin uno de sus integrantes clave

La ausencia de Reed ha afectado directamente a The Vision, facción que actualmente continúa representada por Bron Breakker, Austin Theory y Paul Heyman.

Además, el grupo también ha tenido que lidiar con la ausencia de Logan Paul, quien igualmente se encuentra recuperándose de problemas físicos.

Mientras tanto, Bronson Reed continúa concentrado en su rehabilitación con la esperanza de regresar a WWE lo antes posible, ahora después de superar también este susto en carretera.