JBL: «Chad Gable es el mejor luchador del mundo»

El talentoso exluchador de WWE, y actual comentarista de AAA en inglés, JBL, sorprendió con sus más recientes declaraciones, en donde elogió a lo grande a Chad Gable, llegando a decir que, actualmente, es el mejor luchador del mundo.

► El gran elogio de JBL para con Chad Gable ( El Grande Americano Original)

Así lo dijo JBL en una reciente entrevista con Busted Open Radio, el Miembro del Salón de la Fama WWE declaró que El Grande Americano Original, que fue desenmascarado el pasado sábado en AAA La Noche de Los Grandes, es el mejor gladiador de la actualidad. Estas fueron sus interesantes palabras:

“Cuando Chad Gable regresó por primera vez, estábamos sentados pensando en eso. Es fácil ser un villano caricaturesco como lo era en WWE con los videos del Varsity Club o como demonios se llamara.

«Pero de repente, tratar de generar reacción negativa en México… eso es otro nivel. Ni siquiera es el mismo negocio. Y Chad tuvo una lucha allá con La Parka que fue simplemente fenomenal.

«Creo que Chad Gable es el mejor luchador del mundo, y no creo que esté ni cerca de todo su potencial. Fue absolutamente increíble lo que hicieron él y Ludwig Kaiser”.

Recordemos que la lucha fue tan genial, que muchos fans ya la catalogan como la mejor lucha del 2026, mientras que WWE tuvo que emitir la lucha completa en Netflix, inmediatamente después de la más reciente edición de Raw.