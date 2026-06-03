Cody Rhodes defiende el estilo creativo de Triple H

Triple H tomó la dirección creativa de WWE tras la salida de Vince McMahon, y ha recibido el espaldarazo por parte de TKO cuando adquirieron la compañía; sin embargo, entre los recientes despidos y las diferentes historias que se han visto en pantallas, «The Game» ha sido objeto de numerosas críticas, e incluso muchos no consideren que su estilo de gestión sea bueno.

► Cody Rhodes defiende a Triple H de los críticos

Durante la reciente edición de su podcast «¿What do you wanna talk about?», Cody Rhodes defendió el enfoque de Triple H y explicó por qué disfruta trabajando bajo su sistema creativo, afirmando que «The Game» opera de manera diferente a Vince McMahon y otros responsables de la gestión porque les da a los talentos espacio para proponer ideas y colaborar. El actual Campeón WWE explicó que, como luchador, quiere tener el control de su historia y personaje, pero a la vez confía en que el sistema de la WWE se encargue de pulirla y producirla.

«La mayoría de las veces, esta es mi historia. Es mi personaje. Quiero que sea lo mejor posible y luego ustedes la perfeccionan, la filtran y la producen. Una de las cosas que me encantan de la WWE es que toman a gente talentosa y luego la desarrollan. La gestionan y la canalizan, y ahora mismo Hunter tiene un estilo de canalización diferente —me refiero a Triple H— al que tenía Vince, al de cualquier otro responsable de la gestión».

«Tiene un estilo diferente que es muy divertido para un luchador, ya que le permite decir: ‘Oye, quiero ser tu luchador principal. Quiero ser… pero esto es lo mío… ¿qué te parece esto? Inténtalo’. Y explorar su campo de pruebas, intentar colaborar y plasmar esa idea».

Cody Rhodes ha dado su punto de vista sobre la dirección creativa, difiriendo de críticos como Vince Russo, que argumentan que la visión creativa de Triple H está perjudicando a la WWE. En todo caso, su defensa la defensa de Cody es importante porque es una de las principales estrellas de la compañía y ha trabajado tanto bajo la actual estructura creativa de la WWE como fuera de ella, aunque muchos también lo critican por ser «el elegido de la actual administración».