Cody Rhodes defiende el estilo creativo de Triple H

por
Cody Rhodes

Triple H tomó la dirección creativa de WWE tras la salida de Vince McMahon, y ha recibido el espaldarazo por parte de TKO cuando adquirieron la compañía; sin embargo, entre los recientes despidos y las diferentes historias que se han visto en pantallas, «The Game» ha sido objeto de numerosas críticas, e incluso muchos no consideren que su estilo de gestión sea bueno.

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Durante la reciente edición de su podcast «¿What do you wanna talk about?», Cody Rhodes defendió el enfoque de Triple H y explicó por qué disfruta trabajando bajo su sistema creativo, afirmando que «The Game» opera de manera diferente a Vince McMahon y otros responsables de la gestión porque les da a los talentos espacio para proponer ideas y colaborar. El actual Campeón WWE explicó que, como luchador, quiere tener el control de su historia y personaje, pero a la vez confía en que el sistema de la WWE se encargue de pulirla y producirla.

«La mayoría de las veces, esta es mi historia. Es mi personaje. Quiero que sea lo mejor posible y luego ustedes la perfeccionan, la filtran y la producen. Una de las cosas que me encantan de la WWE es que toman a gente talentosa y luego la desarrollan. La gestionan y la canalizan, y ahora mismo Hunter tiene un estilo de canalización diferente —me refiero a Triple H— al que tenía Vince, al de cualquier otro responsable de la gestión».

«Tiene un estilo diferente que es muy divertido para un luchador, ya que le permite decir: ‘Oye, quiero ser tu luchador principal. Quiero ser… pero esto es lo mío… ¿qué te parece esto? Inténtalo’. Y explorar su campo de pruebas, intentar colaborar y plasmar esa idea».

Cody Rhodes ha dado su punto de vista sobre la dirección creativa, difiriendo de críticos como Vince Russo, que argumentan que la visión creativa de Triple H está perjudicando a la WWE. En todo caso, su defensa la defensa de Cody es importante porque es una de las principales estrellas de la compañía y ha trabajado tanto bajo la actual estructura creativa de la WWE como fuera de ella, aunque muchos también lo critican por ser «el elegido de la actual administración».

Escritor en Superluchas desde el 2019 | Twitter @_RR102

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