► Bron Breakker y Baron Corbin nuevos Campeones de Parejas NXT

En el más reciente show de NXT, y en la lucha estelar, ocurrió algo bastante inesperado. Tony D’Angelo y Channing Lorenzo «Stacks» perdieron el Camepoanto de Parejas NXT ante The Wolf Dogs, Bron Breakker y Baron Corbin, quienes de grandes enemigos, inesperadamente pasaron a ser ahora monercas de parejas.

La lucha empezó con D’Angelo y Breakker midiendo fuerzas. Breakker luego atacó con tacleada de hombro a Tony, pero este también le respondió de esta forma. Lorenzo entró al ring y atacó con una plancha cruzada al estilo Mil Máscaras a Breakker, la cuenta llegó a dos.

Más adelante, Corbin entró al ring y pudo poner las cosas a favor de su equipo, atacando a Starks. Corbin luego intentó volar desde la segunda cuerda, pero Stacks logró darle un derechazo en el abdomen.

D’Angelo luego atacó con derechazos a Corbin hasta que este reaccionó y atacó a su rival con un tremendo Death Valley Driver. Stacks luego atacó con un Tornado DDT a Breakker, pero este reaccionó y le respondió con un tremendo powerbomb.

