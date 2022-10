Bron Breakker: «Espero que Roman Reigns nunca pierda el título»

El reconocido peleador de MMA, Daniel Cormier, quien fuera réferi especial invitado de la Fight Pit entre Matt Riddle y Seth Rollins en el pasado evento premium Extreme Rules 2022, apareció recientemente en el podcast The Masked Man Show y allí habló de su debut televisivo en WWE.

Cormier habló muy bien acerca de lo que ha venido haciendo Roman Reigns desde que se volvió rudo, el Campeón Universal Indisputable WWE, y allí reveló lo que le dijo el actual Campeón NXT, Bron Breakker, tras bambalinas del show, acerca de El Jefe Tribal:

► Bron Breakker ama el trabajo de Roman Reigns.

«Estaba en mi vestidor con Julius Creed, Jay Casper y Bron Breakker. Volaron al show. Jay Casper es uno de mis muchachos. Solía entrenar en mi campamento. Cuando estuve allí, pasamos todo el día juntos. Estuve con esos muchachos y antes del show subimos un poco al ring.

«Breakker me dijo: ‘Espero que Roman Reigns nunca pierda. Espero que cuando ya sea momento de no tener el campeonato, simplemente lo deje vacante. Como que diga: ‘Ya no necesito ser el campeón, ¡ahí lo tienes!’ Porque su personaje está muy arriba en el gusto del público. No quiero ver perder a ese personaje’.

«Breakker es un tipo que va a competir por ese cinturón en algún momento. Es una locura que piense lo que piensa. Te dice en qué se ha convertido Roman Reigns, algo bastante grande».