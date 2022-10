Bob Costas lo aclara: «Mi relación con Vince McMahon es cordial»

En marzo de 2001, Vince McMahon aceptó ser entrevistado por el reconocido periodista deportivo Bob Costas y dicha entrevista casi termina en una pelea entre ambos. Fiel a su estilo de no dejarse pasar por encima, McMahon respondió con dureza y fiereza algunas de las preguntas de Costas, quien dijo que no era un gran fan de la lucha libre profesional.

Preguntas como el declive de la XFL, la seguridad y la salud de sus luchadores y sobre todo, la demanda de Martha Hart por la muerte de Owen Hart, que eventualmente ganó la viuda, hicieron que McMahon se enojara y luego le dijera a Costas: «Si fueras más cercano a mi estatura, te hubiera dado una paliza increíble».

► Bob Costas habla de Vince McMahon 21 años después

Más de 20 años después, Costas recordó esta entrevista en una reciente aparición para el Sports Media Podcast with Richard Deitsch, y reveló que aunque la primera y la segunda entrevistas fueron tan tensas, y en el ambiente quedó que McMahon odiaba a Costas, en realidad, la relación se suavizó con el tiempo y se hizo cordial. Estas fueron sus declaraciones:

«Bueno, no tengo ninguna idea particular de las circunstancias que conducen a sus problemas actuales, si así es como quieres llamarlo, y que lo llevaron a su retiro, pero ciertamente no disfruto de las dificultades de los demás en ese sentido.

«Creo que la gente a menudo ve las cosas solo en colores primarios. Piensan que por lo que pasó, entonces Vince McMahon debe odiarme y a mí no debe gustarme Vince McMahon. Pero, eso no es así. Eso sí, él sigue diciendo que si hubiera sido más cercano a su tamaño, me habría sacado la mier**.

«Mi respuesta a eso fue: Espera un minuto. Supongamos que alguien está en una conferencia de prensa, y está en la misma categoría de peso que Chuck Todd, el periodista. Supongamos que es un senador de Illinois al que no le gustan las preguntas de Todd. Bueno, mientras sea una pelea justa, ¿por qué no empezamos a golpearnos unos a otros? Eso tiene mucho sentido, ¿no?

«Descubrí que Vince era mucho más inteligente de lo que algunas personas creen que es. Cuando lo piensas. y analizas, te das cuenta de que él construyó un imperio. Es un tipo astuto. Tiene la capacidad de tomar decisiones muy rápidamente. No tuve ningún problema con eso, sin resentimientos.

«Como he contado antes, me llamó al día siguiente de la primera entrevista, y me dijo: ‘Bob, vamos a hacerlo a dos de tres caídas. Tú ganaste la primera’. No estoy seguro de haber ganado la primera caída. Pudo haber sido un empate. Pero, eso se puede mirar de diferentes maneras. Sin embargo, en cualquier caso, volvió para una segunda entrevista, que también fue muy buena, pero no tan buena ni tan caliente como la primera.

“Nuestros caminos se cruzaron varias veces después de eso. De hecho, una vez me llevó en su avión privado, a mí ya Dick Ebersol, de vuelta del Derby de Kentucky a Nueva York y fue todo muy cordial. Hubo otro momento en algún lugar de Florida. Mi esposa y yo estamos cenando. La camarera me toca el hombro y dice: ‘Bob, el Sr. McMahon está allí y quiere saludarte’.

«Entonces, veo que él está con su hija y el esposo de ella, que es el luchador, Triple H. Así que me acerqué a la mesa para saludar a Vince, y Triple H, este tipo gigantesco, se levanta y dice: ‘Cuidado, Bob. Esta vez trajo refuerzos’. Así que todo se tomó en forma de broma.

«Digamos que fue casi como una historia de la lucha libre, solo que no lo fue. Aunque muchas personas piensan que nuestra primera entrevista fue tan tensa y caliente porque fue una puesta en escena. De ninguna manera, absolutamente nada estaba actuado, ni era parte de una historia de lucha libre.

«Pero. ya sabes, pasan cosas. Sin resentimientos. No estoy seguro de cómo se desarrollará esto, qué está sucediendo ahora, ya que no tengo una idea real del aspecto comercial y qué llevó a la renuncia de Vince, pero, ya sabes, espero que todos puedan reconstruir sus vidas sin demasiado mucho dolor».

A continuación, un fragmento de la acalorada entrevista de McMahon con Costas para el programa On The Record de HBO Sports: