Britt Baker: «Esta es la era de Jamie Hayter»

El currículo de Jamie Hayter no está exento de títulos, pues ha portado, por ejemplo, el Campeonato Británico Indisputable Femenil RevPro. Pero si hablamos de mediaticidad, la lucha que protagonizará hoy Hayter en Full Gear contra Toni Storm con el Campeonato Mundial Femenil AEW interino sobre la mesa será la más importante de su vida.

15 meses después de unirse contractualmente a AEW, Hayter se gana por derecho propio una nueva oportunidad de situarse como la máxima monarca (provisional) de la empresa, si recordamos que en All Out estuvo a las puertas. Allí, Britt Baker evitó que Hayter presumiblemente consumara una cuenta de tres sobre Hikaru Shida, provocando ciertas tensiones entre ellas que parece están aparcadas.

De un tiempo a esta parte, los seguidores de AEW tienen a Hayter como una de sus mayores consentidas, sin importar que la británica ejerza oficialmente de ruda. Apoyo del respetable por el que Baker no se muestra molesta, según la «D.M.D.» confiesa durante su más reciente intervención en Busted Open Radio.

«No, estoy increíblemente orgullosa de Jamie. A ver, yo literalmente la elegí. Fui a Tony Khan y le dije: ‘Oye, necesitamos a esta chica. Es asombrosa’. Luché con ella en un antro de Reino Unido años atrás y desde entonces somos amigas. Soy la fan número uno de Jamie. No hay nadie ahí fuera que quiera ver a Jamie ganar el título más que yo, porque es su momento. Esta es la era de Jamie Hayter y puedo acompañarla en el viaje.

«Pero no entiendo porque los fans protestan tanto. ¿Qué mejor para Jamie Hayter que tener a la cara de la división femenil en su esquina? No le veo mucho sentido, pero no sé. Son los mismos fans que dicen que no he hecho nada, que me han dado todo. Pero creo que va a ser una noche enorme para Jamie y para mí. Jamie merece muchísimo cualquier oportunidad. Merece mucho tener el título. Tengo mucho respeto por Toni Storm. No me gusta, la respeto, pero este es el momento de Jamie».