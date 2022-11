AEW Full Gear podría sufrir una baja por lesión

La edición 2022 de Full Gear tiene un cartel altamente prometedor. Si bien el combate entre Jon Moxley y MJF por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW es el que se lleva los reflectores, lo cierto es que hay muchos títulos en juego. Uno de ellos es el Campeonato Mundial de Parejas AEW entre The Acclaimed y Swerve in Our Glory, en lo que se espera que sea el último encuentro entre estos dos equipos que han estado rivalizando por meses.

► Anthony Bowens podría ser baja por lesión

Según los informes, Anthony Bowens habría sufrido una lesión en el hombro durante el AEW Dynamite de la semana pasada, y recientemente fue visto usando un cabestrillo durante su viaje a la revista Rolling Stone. De acuerdo con Fightful Select, Bowens todavía se está pactado para luchar en Full Gear, y el combate todavía está en el cartel, que empezará en pocos minutos.

“Anthony Bowens ha seguido con una lesión en el hombro hasta el día de hoy. No hemos escuchado ningún cambio en su estado para esta noche, y todavía está programado para el encuentro”.

Habrá que ver si la lesión en el hombro de Anthony Bowens termina siendo factor para la lucha titular que tendrán contra Swerve in Our Glory, en donde Swerve Strickland y Keith Lee buscan —a pesar de la diferencia de criterios que poseen— recuperar los títulos. La lesión en el hombro de Bowens es una historia a seguir aquí y veremos si incide o no en el resultado.