Análisis y Predicciones – AEW Full Gear 2022

Este sábado se llevará a cabo AEW Full Gear 2022, el último PPV del año para AEW, y que cuenta con un nutrido cartel con catorce encuentros programados, donde se pondrán en juego varios títulos, incluyendo la lucha por el Campeonato Mundial AEW. Durante la tarde y noche de este día podrán seguir la cobertura en vivo a través de SÚPERLUCHAS

► Análisis y predicciones para AEW Full Gear 2022

Hoy, realizaremos un análisis previo de AEW Full Gear 2022, considerando las luchas que han sido pactadas hasta el momento, el cual consideramos que está completo, dado que cuenta con cuatro encuentros en la Zero Hor.

► Hora cero: Brian Cage vs. Ricky Starks

Una lesión de Ricky Starks obligó a AEW a cambiar el calendario del torneo de aspirantes al título mundial, ya que originalmente se suponía que las finales tendrían lugar en Full Gear, pero esta se llevará a cabo durante el episodio del 23 de noviembre de Dynamite. Ethan Page ya avanzó a la final y estará esperando para enfrentarse al ganador de este combate.

Starks es el mejor luchador que queda en el torneo y el mejor oponente para Cage. Derrotar a The Machine lo ayudará mucho, aún si pierde en la final contra Ethan Page.

Predicción: Ricky Starks.

► Campeonato TBS: Jade Cargill vs. Nyla Rose

Jade Cargill no ha tenido su cinturón desde que Rose se lo robó el mes pasado, pero continúa en su gran carrera como invicta. El antagonismo de Rose con Cargill ha cambiado la estructura de este encuentro, ya que Rose luce como una de las rivales más amenazantes para acabar con la racha de imbatibilidad de la Campeona TBS. Sin embargo, esto no terminará de manera diferente a las defensas titulares previas de Cargill, quien recuperará su cinturón y permanecerá invicta.

Predicción: Jade Cargill.

► Jaula de acero: Jungle Boy vs. Luchasaurus

Con Christian Cage fuera de acción debido a una lesión, Jungle Boy no ha podido vengarse de Christian en el ring. En cambio, será una batalla de los ex compañeros de Jurassic Express cuando Jungle Boy se enfrente a Luchasaurus dentro de una jaula de acero, creando un escenario ideal para que el joven luchador se luzca, a pesar de tener las probabilidades en su contra. A pesar de que Christian Cage podría estar en ringside y ser factor, Jungle Boy debería salir victorioso acá.

Predicción: Jungle Boy.

► Campeonato TNT: Wardlow vs. Samoa Joe vs. Powerhouse Hobbs

Con tres de los hombres grandes de AEW coincidiendo en el ring, este combate bien podría roarse la noche. La traición de Samoa Joe a Wardlow solo puso un tanto más interesantes las cosas, aunque el final debería ser favorable a Wardlow, con Hobbs recibiendo el conteo, mientras continúa su enemistad con Samoa Joe.

Predicción: Wardlow

► Darby Allin y Sting vs. Jeff Jarrett y Jay Lethal

La incorporación de Jeff Jarrett a AEW fue bastante sorpresiva y el hecho de que en el 2022 siga luchando es algo cuestionable, aunque ya lo haya hecho junto al propio Jay Lethal en la despedida de Ric Flair. Con suerte, esta es solo una lucha de corta duración para que Sting y Darby Allin tengan algo que hacer mientras juegan con la historia que tuvieron Sting y Jarrett en TNA y WCW. El resultado no parece estar en duda aquí.

Predicción: Darby Allin y Sting.

► Campeonato Mundial ROH: Chris Jericho vs. Bryan Danielson vs. Claudio Castagnoli vs. Sammy Guevara

Dos miembros de Jericho Appreciation Society y dos miembros de Blackpool Combat Club participan en este combate de cuatro esquinas por el campeonato mundial ROH. La historia en curso ha sido que Chris Jericho quiere profanar el legado de ROH y derrotar a los luchadores del pasado de la promoción, y como su «cruzada» no ha concluido, no se ve probable que pierda el título aquí, a pesar de los potenciales candidatos a los que enfrentará. En 2019, Tony Khan vio lo valioso que era tener a Jericho como rostro de la marca, y es probable que busque algo similar con ROH, de reciente adquisición.

Predicción: Chris Jericho

► Campeonato Mundial de Parejas AEW: The Acclaimed vs. Swerve in Our Glory

The Acclaimed es uno de los equipos más populares en la lucha libre en este momento. Anthony Bowens y Max Caster encajan tan bien juntos, y la presencia de Billy Gunn es un valor agregado. Este es el tercer encuentro entre ambos equipos y debería ser la última vez que los dos equipos se enfrenten. Dado que Keith Lee no aprueba cómo Swerve Strickland ha hecho trampa para ganar los encuentros, es posible que ambos se dividan, y esta disfuncionalidad será clave para la victoria de The Acclaimed.

Predicción: The Acclaimed.

► Campeonato Mundial Femenil AEW: Toni Storm vs. Jamie Hayter

Al igual que MJF, Hayter podría obtener la mayor victoria de su carrera est sábado y consolidarse como el futuro de AEW, pero sus posibilidades de ganar definitivamente no son tan altas como las de MJF; de hecho, ni siquiera es la favorita. Hayter debería tener en el horizonte a Britt Baker, cuya amistad podría llegar a su fin luego del PPV, mientras que Toni Storm seguirá esperando el regreso de Thunder Rosa para definir quién debe estar en la cima de una vez por todas.

Predicción: Toni Storm.

► Saraya vs. Britt Baker

Encontrar su lugar en la división femenil de AEW ha sido una transición algo difícil para Saraya hasta el momento, luego de que no ha luchado en más de cinco años. Puede ser difícil ingresar a una nueva empresa y pelear con alguien cuyo rol ya está tan establecido como la Dra. Baker. Aún así, Saraya vs. Baker luce como un gran combate en potencia, y se espera que la británica tenga una buena actuación a su regreso a los cuadriláteros.

Predicción: Saraya.

► Campeonato Mundial de Tríos AEW: Death Triangle vs. The Elite

Esta lucha por el Campeonato de tríos debería ser absolutamente increíble, ya que son seis de los mejores luchadores del mundo que se enfrentan en una lucha por equipos de alto octanaje. The Elite estará más motivado para organizar un gran combate después de no haber luchado desde All Out. Kenny Omega y The Young Bucks se convirtieron en los campeones inaugurales de tríos AEW en ese PPV, pero el altercado posterior al evento los obligó a dejar vacantes los títulos antes de que su reinado realmente pudiera comenzar. Death Triangle tomó su lugar, pero Omega y los Bucks necesitan recuperar el trono en su regreso.

Predicción: The Elite.

► Campeonato Mundial de Peso Completo AEW: Jon Moxley vs. MJF

El resultado de este encuentro no es tan interesante como el camino que tomará MJF para llegar allí. ¿Realmente cumplirá su promesa de ganar el título sin hacer trampa? Si hace trampa, ¿quién ayudará a MJF a ganar? Stokely Hathaway podría interferir en nombre de MJF, revelando que el ataque de The Firm a MJF hace tres semanas fue solo un engaño. William Regal podría traicionar a Moxley, alineándose con MJF para ayudarle a ganar el título. Cualquier camino, como técnico o como rudo, es válido para MJF en este punto, ya que el público lo adora, diga lo que diga. Es tan bueno con el micrófono que su talento brilla y se destaca de todos los demás. Definitivamente debería haber una etapa como técnico en el futuro de MJF, y habrá que ver si AEW decide hacer el cambio. En todo caso, las probabilidades están a su favor.

Predicción: MJF.