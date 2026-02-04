Brie Bella vuelve a WWE entrenada por Bryan Danielson

Tras cuatro años alejada del ring, Brie Bella regresó a la WWE durante el Royal Rumble Femenil de este año, y fue muy bien recibida por el público de Arabia Saudita. En el combate, logró una eliminación sobre Lyra Valkyria antes de que terminara siendo sacada del ring gracias a Lash Legend, pero luego se reveló que formaría parte (de manera regular) de Monday Night Raw y ya dejó claras sus intenciones de ir por el Campeonato Femenil de Parejas junto a su hermana Nikki.

► Las Bella Twins se reúnen y cuentan con ayuda de Bryan Danielson

Brie y Nikki Bella aparecieron recientemente en Notsam Wrestling Live!, donde revelaron que Bryan Danielson fue fundamental para prepararlas de cara al Royal Rumble 2026. Brie atribuyó la responsabilidad directamente a su esposo.

«Obviamente, mi esposo podría ser uno de los mejores entrenadores del mundo».

El entrenamiento de Bryan Danielson no se limitaba solo a Brie, ya que también ayudó a Nikki, quien también habló durante el programa. Brie añadió que Bryan se toma muy en serio su trabajo como entrenador, a quien lo cataloga como alguien muy exigente, y Nikki incluso llevó sus notas directamente a los veteranos de la WWE para que le dieran su opinión.

«Le estoy mostrando a William Regal, como diciendo: ‘Esto es lo que Bryan quiere que practique hoy’«.

Las Bella Twins están de vuelta en la WWE y por primera vez en muchos años volverán a luchar juntas en Monday Night Raw. Sin embargo, ya se conoce que tras bastidores ambas están siendo preparadas por Bryan Danielson, quien todavía sigue ligado a AEW.