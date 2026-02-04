Con su segundo Thursday Night iMPACT! en AMC, TNA consiguió algo que pocos preveían: una muy ligera caída de audiencia respecto a la «hypeada» première del 15 de enero, considerando tradicionales precedentes en la lucha libre donde siempre tal reválida televisiva obtiene unos resultados bastante inferiores.

Y podríamos decir que de nuevo, TNA obró el milagro. Su tercer episodio de iMPACT!, grabado el 23 de enero y emitido el pasado jueves, obtuvo una media de 201.000 espectadores y un 0.04 de rating. Véase, su mejor dato hasta la fecha en AMC, superando el número de televidentes de aquel estreno (173 mil de media) y empatando su rating.

Claro que, tal incremento puede tener su explicación. Al parecer Nielsen aplica nueva metodología en su métrica de audiencia que beneficia a los programas por cable, lo que explicaría el incremento que experimentaron también los shows de WWE y AEW bajo la misma semana. En cualquier caso, un éxito para TNA, con Matt Hardy queriendo apuntarnos que se trata de una maratón, no un esprint; recordando ciertas palabras de Chris Jericho durante los inicios de las «Wednesday Night Wars»

► Cartel iMPACT! (5 de febrero)

He aquí todo lo anunciado hasta ahora para la siguiente entrega de iMPACT!, también grabada el pasado 23 de enero y que se emitirá mañana vía AMC, AMC+ (EEUU), Sportsnet 360 (Canadá) y TNA+ (globalmente).