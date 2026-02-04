WWE NXT 3 DE FEBRERO 2026 .— Después de que Oba Femi renunciara al Campeonato NXT para integrarse al elenco principal de WWE, tuvo que realizarse un torneo del cual surgieron los siete contendientes que este martes se enfrentarán en una lucha de escaleras por el título vacante. Dichos contendientes son Keanu Carver, Dion Lennox, Joe Hendry, Jackson Drake, Ricky Saints, Shiloh Hill y Sean Legacy, y cada uno tendrá la oportunidad de redefinir su camino en la marca plateada. Será una lucha que no sólo pondrá a prueba la resistencia y audacia de los participantes, sino también su ambición por convertirse en el nuevo monarca máximo. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

Pero no será la única lucha titular, pues Izzi Dame defenderá el Campeonato Norteamericano Femenil NXT ante Thea Hail y Lola Vice en una triple amenaza que sacará chispas.

Regresa The Elegance Brand (Heather by Elegance y M by Elegance), y este martes expondrán el Campeonato de Parejas de las Knockouts TNA ante ZaRuca (Zaria y Sol Ruca).

Además, Tony D’Angelo tendrá una aparición que podría tener repercusiones directas en historias futuras de la marca.

WWE NXT 3 de febrero 2026

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

WWE NXT 3 de febrero 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Lucha de escaleras por el Campeonato NXT 1. Campeonato Norteamericano Femenil NXT: Izzi Dame vs. Lola Vice vs. Thea Hail La lucha inició con las contendientes buscando un toque de espaldas rápido, aunque Thea derribó a sus dos rivales con un lazo. Con la campeona fuera momentáneamente, Lola buscó una maniobra de rendición sobre Thea, pero Izzi volvió y se lanzó con una patada sobre ambas, intentando el toque de espaldas. Los miembros de The Culling querían interferir en favor de Izzi, pero Lola logró responder atacando a Nico, y después a Izzi con una Meteora, aunque terminó recibiendo la misma maniobra por parte de Thea, y tuvimos a las tres fuera del ring. El Final Valoración 0.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros

Contras



WWE NXT 3 de febrero 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Lucha de escaleras por el Campeonato NXT 2. El Final Valoración 0.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros

Contras

