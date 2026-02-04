WWE NXT 3 DE FEBRERO 2026 .— Después de que Oba Femi renunciara al Campeonato NXT para integrarse al elenco principal de WWE, tuvo que realizarse un torneo del cual surgieron los siete contendientes que este martes se enfrentarán en una lucha de escaleras por el título vacante. Dichos contendientes son Keanu Carver, Dion Lennox, Joe Hendry, Jackson Drake, Ricky Saints, Shiloh Hill y Sean Legacy, y cada uno tendrá la oportunidad de redefinir su camino en la marca plateada. Será una lucha que no sólo pondrá a prueba la resistencia y audacia de los participantes, sino también su ambición por convertirse en el nuevo monarca máximo. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
- WWE NXT 27 de enero 2026 | Darkstate vs. OTM.
- WWE SMACKDOWN 30 de enero 2026 | A un día de Royal Rumble.
- WWE ROYAL RUMBLE 2026 | AJ Styles vs. Gunther.
- LUCHA LIBRE AAA en FOX 31 de enero 2026 | La Hiedra vs. Lola Vice.
- WWE RAW 2 de febrero 2026 | Stephanie Vaquer vs. Raquel Rodríguez.
Pero no será la única lucha titular, pues Izzi Dame defenderá el Campeonato Norteamericano Femenil NXT ante Thea Hail y Lola Vice en una triple amenaza que sacará chispas.
Regresa The Elegance Brand (Heather by Elegance y M by Elegance), y este martes expondrán el Campeonato de Parejas de las Knockouts TNA ante ZaRuca (Zaria y Sol Ruca).
Además, Tony D’Angelo tendrá una aparición que podría tener repercusiones directas en historias futuras de la marca.
WWE NXT 3 de febrero 2026
La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro
WWE NXT 3 de febrero 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Lucha de escaleras por el Campeonato NXT
1. Campeonato Norteamericano Femenil NXT: Izzi Dame vs. Lola Vice vs. Thea Hail
El Final
Valoración
0.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
Contras
WWE NXT 3 de febrero 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Lucha de escaleras por el Campeonato NXT
2.
El Final
Valoración
0.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
Contras