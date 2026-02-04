Booker T propone un nombre para reemplazar a Ava en NXT

La semana pasada, Ava sorprendió a los fans al anunciar que su etapa como Gerente General de NXT y de la WWE en general había llegado a su fin, ya que decidió no renovar su contrato. Ava, hija de Dwayne «The Rock» Johnson, asumió el cargo de Gerente General en enero de 2024, y una vez que salió de allí, decidió desahogarse con un mensaje contra la administración del Presidente Donald Trump, luego de lo cual, su cuenta de X fue desactivada.

► Booker T propone a Saraya como Gerente General de NXT

Este martes se pudo ver durante el programa que Shawn Michaels designó a Robert Stone como Gerente General interino de NXT, lo cual permite inferir que eventualmente alguien más debe ocupar el puesto de Ava en la Gerencia General de NXT, de manera permanente.

Durante su participación en el podcast «Hall of Fame», el comentarista de NXT, Booker T, compartió su opinión sobre la salida de Ava, y señañó que la ex estrella de AEW y WWE, Saraya (también conocida como Paige), es una candidata sólida para ocupar su puesto.

«Pensé que había hecho un trabajo excelente. De verdad. Pensé que encajaba a la perfección en ese puesto siendo joven, formando parte de un grupo tan joven que está haciendo grandes cosas, y teniendo la capacidad de saber qué quieren los jóvenes, quizás qué necesitan. Durante muchos años dijimos: ‘Respeten a sus mayores’, pero creo que hoy en día debemos respetar a los jóvenes. Se acabó Ava. La pregunta es: ¿quién debería reemplazarla?«.

«Pienso que Saraya sería un regreso espectacular. Sería impactante, simplemente porque no te lo esperas. Es totalmente inesperado. Es alguien a quien veo desempeñando ese papel, y haciéndolo muy, muy bien».

Tras su retiro inicial de la competición en el ring en 2018, Saraya se adaptó a varios puestos fuera del ámbito de la lucha libre, incluyendo el de gerente general de WWE SmackDown. En este puesto, colaboró ​​estrechamente con el entonces comisionado de SmackDown en pantalla, Shane McMahon, y permaneció en el cargo hasta el final de ese año, luego se convirtió en la gerente de The Kabuki Warriors, hasta que finalmente se dio su salida de la compañía. En el 2022, decidió regresar al ring cuando fue contratada por AEW, donde permaneció hasta el año pasado.