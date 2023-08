Bray Wyatt, visto de nuevo relacionándose con fans

A comienzos de mayo fue la vez anterior en que se vio a Bray Wyatt fuera de WWE; por la compañía no aparece desde febrero. Entonces, estaba con JoJo Offerman, su esposa. Y las noticias que circulaban sobre él eran que ya no figuraba internamente en el elenco, aunque poco antes le habían asignado un nuevo escritor, o que aún tenía contrato como Superstar.

Hoy vemos nuevamente al luchador, en esta ocasión él solo, relacionándose con sus fanáticos, en el video a continuación. La verdad es que no se puede especular con nada porque no comenta nada sobre su presente y futuro en la lucha libre. Siempre es bueno verlo, suponer que le está yendo bien a pesar de que no haya vuelto al McMahon Empire.

► Bray Wyatt es visto nuevamente

Y en esta ocasión las noticias que circulan son varias también, y alguna verdaderamente positiva. Por ejemplo, su padre, Mike Rotunda, decía recientemente: “Lees muchas cosas en Internet, que no creería mucho o, en mi caso, nada de eso. Entonces, Bray Wyatt, estoy seguro de que regresará a la WWE en breve, y partiremos de allí”.

Esto después de que conociéramos el siguiente informe: «Bray Wyatt está finalmente ‘más cerca’ de obtener el alta. […] La empresa y Wyatt han estado tomando precauciones adicionales para asegurarse de que su salud a largo plazo esté protegida. […] Se mencionaron algunas ideas para septiembre, sin embargo, eso no significará nada si no obtiene ese alta».

Así que mediando agosto podemos estar ilusionados de lo que puede pasar el mes que viene con The Eater of Worlds. Todavía no tenemos conocimiento en SUPERLUCHAS de que haya obtenido el alta pero si todo va bien es posible que dentro de tan solo unas semanas Bray Wyatt esté haciendo de las suyas una vez más en WWE.