La recontratación que más entusiasmó a los seguidores desde que Triple H se hizo con el mando creativo de WWE, Bray Wyatt, no tuvo combate en WrestleMania 39, cuando se hablaba de que lucharía allí contra Bobby Lashley. Ni siquiera un segmento hablado. Y posteriormente, Wyatt tampoco ha hecho acto de presencia en la programación de la empresa.

Desde un encuentro en un house show el pasado 26 de febrero, ante LA Knight, Wyatt parece haberse desvanecido. Un par de meses atrás, varias fuentes expusieron que el gladiador se encontraba enfermo, descartando rumores de un conflicto creativo. Pero su ausencia del reciente Draft y que fuese visto en aparente buen estado de salud la semana pasada, hicieron reflotar las especulaciones, pese a reportarse que WWE le había asignado un nuevo guionista y que, según Fightful, estaba deseoso de reaparecer.

Y el runrún aumenta hoy al publicar esto PWInsider.

« Bryat Wyatt no está a día de hoy listado internamente de ninguna manera en el elenco de WWE , ha podido confirmar PWInsiderElite.com».

Cuanto menos, podemos decir que Wyatt aparece en la web oficial de WWE como Superestrella en activo. A partir de aquí, todo se adscribiría a la especulación, así que habrá que ser prudentes. SUPERLUCHAS les ofrecerá cualquier novedad.

