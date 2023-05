Becky Lynch y Lita no son solo compañeras en WWE ni fueron solo Campeonas de Parejas pues su vínculo es mucho más poderoso, como expresa Big Time Becks en un reciente episodio de My Love Love Letter to Wrestling with Mark Andrews repasando lo que ha vivido junto a The Extreme Diva durante 2022-2023.

> El reinado de Becky Lynch y Lita

“Todo fue un poco locura. Cuando eso se decidió, creo que ese nunca fue el plan, y luego simplemente tomaron un camino similar y decidieron que ese sería el mejor resultado. Lo quesalió tan bien en ese combate fue que nadie sabía lo que iba a pasar. La gente tenía ideas ‘y esto podría pasar, y luego podríamos ir por aquí o por allá’. Había tantas maneras en las que podíamos ir. Estar de pie al lado de la mujer que inspiró que me metiera en esto en primer lugar… Hablamos de eso, y de sentar las bases, y de estar de regreso.

“Yo aparecía con mi cabello teñido de rojo y mis pantalones holgados y con mi tanga fuera de la ropa y tratando de parecerme a Lita, y aquí estoy parada junto a ella a punto de ganar el título de parejas. Si le dijeras a tu yo adolescente que esopasaría cuando te hicieras mayor, tu yo adolescente te daría una bofetada para devolverte a la realidad. Fue realmente increíble. A lo largo de los años, se ha convertido en una gran amiga y mentora. Era esa inadaptada, la rockera grunge que tenía grandes sueños, y reconoció eso en mí, que no necesariamente encajaba en el molde pero que tenía ese amor por el negocio. Hemos sido una especie de almas gemelas en ese sentido“.

“A veces, como babyface, casi no sé cómo interactuar con otras babyfaces porque The Man desconfía de todas porque la han traicionado muchas veces. Me siento muy incómoda en ese entorno. Pero tener una compañera de equipo como ella, simplemente no podía pedir a nadie mejor. Incluso tener que hacer la historia con ella el año pasado, tan breve como fue, fue una de las historias de lucha libre de las que estoy más orgullosa y uno de los combates de los que estoy más orgullosa. Ahora, tengo mucha historia con la mujer que más me inspiró”.

¿Qué te pareció el reinado de Becky Lynch y Lita?