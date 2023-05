“Fukuoka Goddess Legend 2023” fue el nombre de la función que Stardom presentó desde el Fukuoka International Center.

► “Fukuoka Goddess Legend 2023”

AZM se mantiene firme en la posesión del Campeonato High Speed al asegurar la doceava defensa de su cinturón. En esta ocasión se impuso a Mei Seira en una veloz contienda de casi once minutos.

MIARI y Amo Sohrei de God’s Eye, defendieron por primera ocasión el Campeonato Goddesses of Stardom superando al equipo de STARS (Hazuki y Koguma). Tras el combate, Natsuko Tora y Momo Watanabe de Oedo Tai desafiaron a las monarcas.

En el turno principal, Mina Shirakawa doblegó a su ex compañera Natsupoi para lograr la primera defensa del Campeonato Wonder of Stardom. Tras celebrar su triunfo, Shirakawa llamó a Tam Nakano y la retó a una lucha donde los dos campeonatos individuales de la empresa estén en juego.

Los resultados completos son:

Stardom “FUKUOKA GODDESS LEGEND 2023 ~ SUITOYO STARDOM”, 04.05.2023

Fukuoka International Center

Asistencia: 1,338 Espectadores

1. 16 Person Fukuoka Rumble: Suzu Suzuki (#12) venció a Mai Sakurai (#9) con un Tequila Shot (19:20). Orden de eliminación: Waka Tsukiyama (#2), Lady C (#3), Saya Iida (#1), Yuna Mizumori (#4), HANAKO (#5), Saki Kashima (#8), Aya Sakura (#6), Xena (#11), Miyu Amasaki (#10), Thekla (#7), Tenjin Mask (#13), Super Strong Stardom Big Machine (#16), Super Strong Stardom Machine (#14), Super Strong Stardom Giant Machine (#15) & Mai Sakurai (#9).

2. STARS vs. Club Venus: Mayu Iwatani y Hanan derrotaron a Mariah May y Jessie (8:55) con un Moonsault Press de Iwatani sobre Jessie.

3. Cosmic Angels vs. Oedo Tai: Tam Nakano y Saori Anou vencieron a Starlight Kid y Ruaka (11:04) con un German Suplex -> Pottering de Anou sobre Ruaka.

4. God’s Eye vs. Oedo Tai: Natsuko Tora y Momo Watanabe derrotaron a Syuri y Konami (7:02) con un Tequila Sunrise de Watanabe sobre Konami.

5. DDM vs. Queen’s Quest: Giulia y Maika vencieron a Utami Hayashishita y Saya Kamitani (16:22) con un Michinoku Driver II de Maika sobre Hayashishita.

6. High Speed Title: AZM (c) derrotó a Mei Seira (10:46) con la Numero Uno defendiendo el título

7. Goddesses of Stardom Title: MIRAI y Ami Sohrei (c) vencieron a Hazuki y Koguma (17:36) con un Jumping Lariat de MIRAI sobre Koguma defendiendo el título

8. Wonder of Stardom Title: Mina Shirakawa (c) derrotó a Natsupoi (20:27) con un Figure for Driver MINA defendiendo el título