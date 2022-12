WWE va a volver a realizar un show en el Madison Square Garden el 26 de diciembre. El cartel anunciado hasta ahora es el siguiente:

► Braun Strowman no estará en el MSG

Drew McIntyre no ha sido confirmado oficialmente para formar parte del cartel pero hace unos días adelantábamos en Súper Luchas que es una posibilidad. Y ciertamente eso lo que va a suceder, de acuerdo a un reciente informe de Dave Meltzer en el Wrestling Observer Newsletter. El Editor en Jefe de WON señala además que el «Guerrero Escocés» estará sustituyendo a Braun Strowman. Aunque se desconoce por qué el «Monstruo entre Hombres» no estará presente. Pero cabe mencionarse que solo se indica el reemplazo, no que Stromwan salga del evento.

”McIntyre está reemplazando a Strowman en el evento principal en el show de la casa MSG del 26 de diciembre. Han anunciado McIntyre y Sheamus y (Ridge) Holland & Butch contra (The) Usos y (Sami) Zayn y (Solo) Sikoa y un Ladder Match por el Campeonato Intercontinental con Gunther, (Shinsuke) Nakamura, Ricochet, (Kofi) Kingston y Escobar. De hecho, están construyendo el programa en torno a la promoción de la primera aparición de Wyatt en MSG en tres años”.

No tenemos información acerca de que el que fuera Campeón Universal tenga algún problema de salud. Anoche estuvo en SmackDown tan contento. Aunque es verdad que no tiene un combate, ni televisado ni no televisado, desde el 4 de diciembre. Veremos qué más información tenemos al respecto próximamente.