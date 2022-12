Aún quedan muchos boletos de ROH Final Battle 2022

ROH Final Battle 2022 se celebrará esta tarde/noche desde el College Park Center, en Arlington, Texas, con un cartel de luchas tremendo que promete hacer las delicias de los fanáticos. No obstante, estos no están comprando todos los boletos del PPV. De hecho, según informa WrestleTix, todavía quedan muchos por venderse. Esto puede tener varios motivos más allá del interés en Final Battle. Tengamos en cuenta que esta noche WWE va a llevar a cabo NXT Deadline. Y que también se estará celebrando UFC 282, el último pague-por-ver de UFC en 2022.

► Los boletos de ROH Final Battle 2022

«Entradas Disponibles => 1,035. Capacidad actual => 3574. Entradas distribuidas => 2.539. Bajaron algo los precios, hasta una ganga de $25 y esos boletos casi se han ido. De nuevo, creo que hay más gente dispuesta a ir a estos espectáculos pero al precio justo. Para un evento de ROH por la tarde un sábado, este hubiera sido un gran evento para experimentar con precios de sección dinámicos y puntos de precio más bajos en general. No siempre será el caso, pero en mi opinión, la percepción de una multitud de buen tamaño para esta marca supera cualquier pequeña ganancia que obtengan de los precios más altos de las entradas».

Es interesante apuntar también que esta venta de boletos puede tener relación con la decisión de Tony Khan de que ROH Final Battle 2022 se celebre por la tarde y no por la noche. Todos estos factores juntos no dejan que el evento tenga tanto éxito de asientos llenos como hubiera tenido en una situación distinta. Entendamos también que no es un show de AEW. Probablemente de serlo las entradas se estarían (y se hubieran) vendido mejor.