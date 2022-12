Karrion Kross admite estar celoso de Scarlett

Scarlett y Karrion Kross han estado juntos desde sus días en el circuito independiente. Eventualmente ambos llegaron a WWE, teniendo un relativo éxito juntos, pero debido a los recortes presupuestarios, fueron despedidos en noviembre de 2021. Sin embargo, ambos regresaron a la compañía con sede en Stamford en agosto pasado luego de que Triple H tomara el control de la dirección creativa de la compañía y se unieron a SmackDown, donde actualmente están por empezar una rivalidad con Rey Mysterio.

► Karrion Kross y Scarlett fueron invitados al programa de ejercicios de Sheamus

Karrion Kross y su esposa aparecieron recientemente en el programa de YouTube «Celtic Warrior Workouts» de Sheamus. Fueron invitados por el ex Campeón WWE y Scarlett aprovechó para bromear mientras entrenaba diciendo que su esposo siempre ha estado celoso de ella. Kross respondió al reclamo de su esposa, admitiendo estar celoso de ella ante el Guerrero Celta.

– Scarlett: «Kross siempre ha estado celoso de mi espalda porque no la necesito tanto y obtendría un buen desarrollo, ¿verdad bebé?»

– Kross: «Realmente me molesta, en realidad.»

Evidentemente, Scarlett ha sido bastante instrumental en el desarrollo de Karrion Kross dentro de la WWE. Si bien tiene aptitudes para luchar, WWE no la ha utilizado en ese rol y su presencia acompañando al ex Campeón NXT, y curiosamente en su etapa anterior padeció en el elenco principal cuando ella no estaba ausente.

Karrion Kross ha manifestado repetidamente su deseo de competir por el Campeonato Universal Indisputable WWE contra Roman Reigns desde su regreso a la WWE, aunque por el momento tendrá que enfocarse en rivalidades de menor perfil. Habrá que ver si eventualmente cumplirá con las expectativas.