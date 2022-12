Braun Strowman aún posee «Control Your Narrative»

Braun Strowman regresó a la WWE en el episodio del 5 de septiembre de Monday Night Raw, y aunque no fue insertado de inmediato en la escena titular, todavía se le considera un monstruo indestructible. El Monstruo entre todos los Monstruos ya sabe lo que es ser Campeón Universal y durante una entrevista reciente con Toronto Sun, expresó sus intenciones de ser el hombre que destrone a Roman Reigns para eventualmente convertirse en mejor de todos los tiempos. No obstante, no hay indicios de que eso vaya a suceder en el corto plazo.

► Braun Strowman y EC3, socios de Control Your Narrative

Luego de que fuera despedido por WWE el año pasado, Braun Strowman decidió comenzar su propia promoción junto con EC3, llamada ‘Control Your Narrative’, realizando su primer evento como promoción itinerante en marzo de 2022. Tras el regreso de Strowman a WWE, EC3 anunció que la visión de la promoción seguirá siendo la misma, pero no había información sobre su futuro. Durante una entrevista con Shakiel Mahjouri de CBS Sports, el ex campeón de WWE Universal reveló que todavía es dueño de la promoción y está feliz de estar de regreso en WWE,

«Lo más importante fue otra vía para que la gente vaya y haga lo que ama. Todo fue financiado por mí y EC3. Todo el dinero que ganamos, que no era mucho, lo volvimos a poner en la empresa. Creía firmemente en asegurarme de que si luchabas en uno de nuestros programas te pagaran. Porque esta industria es tan despiadada. Un montón de cosas con este ‘pagar sus cuotas’ que todo el mundo quiere decir y que ‘pagar sus cuotas’ es llenar el bolsillo de un promotor con sus esperanzas y sueños y lo entiendo.

Quiero decir, eso es ‘negocio’. Pero quería dar una vía para que las personas hicieran lo que aman, perfeccionar su oficio, poder ganar algo de dinero, viajar y divertirse. Al final del día, este debería ser el trabajo más divertido que puedas tener en la tierra. Tenemos la oportunidad de viajar por todo el mundo y pelear con nuestros amigos y ganar dinero haciéndolo y ¿cómo no podrías? Es el sueño de todo niño de cinco años y fue solo una oportunidad para tratar de ayudar a otros a vivir el suyo y, desafortunadamente, como dije, es algo que todavía tengo, Control Your Narrative.

EC3 todavía está haciendo algunos de ellos, así que quién sabe qué sucederá en el futuro, pero en este momento, tengo la gran suerte de estar de vuelta en casa. Amo la WWE, amo el universo de la WWE. Lo he dicho una y otra vez, soy un creyente del cine que Dios me puso en esta tierra para hacer esto. Regresé a donde pertenezco, estoy en casa, es bueno estar de regreso y no puedo esperar para seguir creando recuerdos para los fanáticos por muchos años más.»

Braun Strowman compitió por última vez por Control Your Narrative en su show más reciente en julio, siendo un evento conjunto, formando equipo con EC3 y Austin Aries. Esto, antes de su regreso a la WWE.