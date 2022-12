MVP ha tenido algunos problemas con la ley en el pasado pero todo ello quedó atrás, se reformó y ha desarrollado una gran carrera en la lucha libre profesional. En la actualidad está trabajando en WWE, donde se desenvuelve como mánager de Omos. Justo en este momento está fuera de la programación debido a un problema de salud pero más pronto o más tarde volverá. Tengamos en cuenta que recientemente decía que quiere ayudar al «Gigante de Nigeria» a destronar a Roman Reigns.

«(…) Por ejemplo, Roman Reigns que es el Campeón Indiscutible en este momento y estamos tratando de llegar, pero, inteligentemente, paso a paso. El Gigante Nigeriano Omos está aplastando a todos a su paso y el objetivo, mi objetivo es verlo izar el campeonato principal en todo el entretenimiento deportivo”.

Y mientras esperamos a que vuelva a la televisión, nos hacemos eco de una extraña publicacion que ha hecho en redes sociales en la que habla tanto de que pudiera cometer un homicidio como de que nunca se suicidaría. Podríamos entender que es simplemente una broma. Y realmente no tenemos motivos para pensar en nada más. Aún así, el veterano ex luchador quiere que quede claro que si alguna vez se comunica que él mismo se quitó la vida no es cierto y hay que investigar más allá. Parece una frase de película.

If anyone ever tells you I committed a homicide, ehhhhh maybe…

If anyone ever tells you I committed suicide, launch a full investigation because you're being lied to. Expose the cover up!

