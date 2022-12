Rob Fee es el Director Creativo a Largo Plazo de WWE. Es también conocido por trabajar de cerca con Bray Wyatt, con quien también tiene una amistad. Tanto en la actualidad, él fue quien dirigió y produjo la historia de los mensajes crípticos con los códigos QR que condujeron al retorno del endemoniado. Como en el pasado, cuando, entre otras cosas, propuso realizar una película de The Fiend.

Tiene un nombre también fuera de la lucha libre profesional, pues ha trabajado con grandes estudios como Disney o Marvel.

Hoy hablamos de él nuevamente por sus recientes palabras sobre el SmackDown de mañana.

► Rob Fee aumenta las expectativas sobre SmackDown

I wouldn’t miss Smackdown this week. Don’t say I didn’t warn you. — colonel rob fee (@robfee) December 15, 2022

«No me perdería el SmackDown de esta semana. No digas que no te lo advertí».

Teniendo en cuenta su relación y trabajo con Wyatt la primera especulación es que sucederá algo importante con el luchador. No esperamos que tenga un combate pero quizá revele la identidad del Uncle Howdy. En este sentido, se ha comentado la posibilidad de que sea Bo Dallas. Todo en torno al endemoniado es una gran incógnita y todo el mundo quiere saber más de lo que está pasando.

Por otro lado, no olvidemos que tanto el Campeonato Intercontinental como el Campeonato Femenil de Parejas estarán en juego en el programa. ¿Será que Ricochet va a destronar a Gunther? ¿O que Liv Morgan y Tegan Nox destronarán a Iyo Sky y Dakota Kai? ¿Puede que tenga que ver con Roman Reigns, quien estará haciendo su retorno a la programación de la marca azul?

Y ya volviéndonos locos, recordemos que SmackDown se celebra en el estado de Illinois (aunque en Rosemont, no en Chicago)… ¿Y si CM Punk regresa a WWE?