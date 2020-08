Braun Strowman agradece a WWE y a los fans en emotivo mensaje

Braun Strowman no se encuentra ahora mismo en un buen momento. La rivalidad con The Fiend lo ha llevado a perder el Campeonato Universal, la amistad de Alexa Bliss y hasta su cabello. Por no hablar del ataque que recibió de Roman Reigns en SummerSlam 2020.

Mirando el vaso medio lleno, el "Monstruo entre hombres" tendrá la oportunidad de recuperar el título en Payback 2020, el cabello le va a volver a crecer y veremos qué tiene que decir la luchadora tras lo ocurrido. Todo puede solucionarse, pero veremos si es así.

► Braun Strowman agradece a WWE y a los fans

Va a ser interesante lo que ocurra pasado mañana en el nuevo episodio de Friday Night SmackDown. Pero antes Strowman quiso agradecer tanto a WWE como a los fanáticos por estos años que ha vivido como Superestrella en una reciente publicación en Instagram:

"Dios mío, por dónde empiezo... Hoy se cumplen cinco años desde que debuté en WWE. Decir que los últimos cinco años de mi vida han sido una locura es quedarme corto. Ni en un millón de años hubiera pensado que estaría donde estoy hoy en la vida. Realmente soy uno de los hombres más bendecidos que han caminado sobre la faz de la Tierra. He aprendido mucho durante esta etapa de mi vida, no solo como luchador, sino también como hombre.

"Ha habido muchos altibajos y hematomas y algunos momentos bastante aterradores. He aprendido mucho, he perdido mucho y he ganado mucho. WWE me ha dado una vida que ni siquiera podía haber soñado; no solo para mí, sino también para mi familia, mis amigos y todos los que me rodean en mi vida. Siempre estaré agradecido por todas las oportunidades que me han brindado.

"Quiero agradecer a mi familia por estar siempre en mi esquina sin importar nada. Gracias a todos mis amigos, que tienen que lidiar con mi loco trasero jajaja; y gracias al Universo WWE y a todos mis fans alrededor del mundo por todo el apoyo que me han brindado. Sé que continuarán a mi lado porque todos ustedes son realmente increíbles. Me siento muy bendecido por tenerlos conmigo".

Desde un primer momento el reinado de Strowman como Campeón Universal fue improvisado, pues fue el relevo de Roman Reigns, quien estaba programado contra Bill Goldberg en WrestleMania 35. Pero habiendo quedado atrás, queda ver cuáles son sus siguientes pasos, si la empresa tiene un plan para que recupere el título, o si vuelve a quedar a un lado, rivalizando con cualquiera, como estaba hasta el magno evento de este año. Queda ver cómo son sus siguientes cinco años.

_____________________________

No se pierdan esta noche nuestra cobertura y análisis de NXT, con la lucha en la que Santos Escobar pondra en juego el Campeonato de Peso Crucero y Isaiah "Swerve" Scott. Recuerden que esta semana AEW Dynamite se transmite en jueves.

Y el domingo tendremos la cobertura en vivo de Payback, el próximo PPV de WWE.