Payback 2020: The Fiend vs. Roman Reigns vs. Braun Strowman

La más reciente edición de WWE Raw abrió con un repasado del inesperado y muy sorpresivo regreso de Roman Reigns al ring de WWE. Luego de mostrarse unas fotografías de la secuencia de su regreso atacando al recientemente coronado Campeón Universal WWE, The Fiend, y a Braun Strowman, se hizo oficial que los tres estarán compitiendo en una triple amenaza de No Holds Barred este próximo domingo en el PPV Payback 2020.

► La gran lucha estelar anunciada para Payback 2020

Esta será la primera defensa titular de The Fiend, y vaya que de forma bien rápida. También se hizo oficial que tanto Reigns como Strowman y The Fiend estarán este viernes en SmackDown firmando el contrato para hacer oficial el combate titular. Al igual que toda la programación del elenco estelar de WWE, Payback 2020 estará teniendo lugar en el Amway Center en Orlando, Florida.

"ÚLTIMA HORA: El perrote Roman Reigns está DE REGRESO, ¡y retará a The Fiend Bray Wyatt Y a El monstruo Braun Strowman en una lucha de triple amenaza No Holds Barred por el Campeonato Universal WWE ESTE DOMINGO en Payback 2020".

Recientemente se reportó que el señor Vince McMahon confía plenamente en Roman Reigns y tendría grandes planes para su regreso al ring, así que habrá que estar muy pendiente de lo que ocurre en el ring. A continuación el cartel anunciado hasta el momento para dicho PPV:

LUCHA NO HOLDS BARRED POR EL CAMPEONATO UNIVERSAL WWE

The Fiend Bray Wyatt (c) vs. Roman Reigns vs. Braun Strowman

CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE

Apollo Crews (c) vs. Bobby LLashley

CAMPEONATO DE PAREJAS FEMENIL WWE

Sasha Banks y Bayley (c) vs. luchadoras por definir

_____________________________

Y la acción no se detiene, pues el domingo tendremos la cobertura en vivo de Payback, el próximo PPV de WWE.