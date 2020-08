Bruce Buffer quiere ser la voz del octágono 10 años más

Bruce Buffer ha sido la voz del octágono durante más de 25 años. Últimamente ha tenido que proporcionar la misma energía sin fanaticos en el edificio. Sin embargo, para Buffer, dice que incluso cuando los fanáticos están en las arenas, la introducción siempre ha sido él y el peleador.

Hace el mismo trabajo con o sin fanaticos

“Siempre doy el 150 por ciento cada vez que entro en el octágono. Lo he dicho muchas veces, cada vez que salgo el sábado, esas son las noches que tengo para demostrar que merezco el trabajo. Cuando estoy allí sin público con dos grandes guerreros en Stipe y DC, incluso cuando hay 50 mil personas en una arena, cuando ocurre la presentación, solo somos yo y el luchador. Solo mejora el momento".

Las presentaciones de Bruce Buffer se han convertido en algo que muchos fanáticos esperan. Para el, 'It's Time' o 'Fighting out of the red corner', los fanáticos se levantan de sus asientos. Sin embargo, para que Buffer los domine, tiene que mantener su voz fuerte. Entonces, para el hombre de 63 años, dice que durante la semana está trabajando para mantener su voz fuerte.

“No hagas nada para dañarlo. No fumes, solo cuídalo como cuidas tu cuerpo. Mi garganta es mi herramienta de trabajo, así que hago lo básico y no abuso".

Aunque Buffer lo ha estado haciendo desde el principio, todavía ama lo que está haciendo. Él comprende que ningún trabajo dura para siempre, pero confía en que seguirá siendo la voz del octágono durante al menos otros 10 años.

“Soy muy humilde al respecto. Me encanta la pasión, todo lo que hago es con una pasión que es la razón por la que anuncio la forma en que lo hago. Cuando esa pasión comience a desvanecerse, que no es mi caso, entonces sí, ese es el momento en el que probablemente anuncie que es mi momento de retirarme. Pero, diría que estás atrapado conmigo durante al menos otros 10 años. Estoy en excelente forma y me mantengo en excelente forma. Tengo suerte de hacer lo que hago”.

Cuando Buffer no está trabajando en eventos de UFC, continúa construyendo su marca. Pasa la mayor parte de su tiempo en su podcast o haciendo muchas otras cosas. Una cosa en la que ha estado trabajando durante un año es su bourbon Punchers Chance que saldrá en septiembre.

“He estado trabajando en esto durante más de un año, es el mejor bourbon del mercado. Lo digo con mucha fuerza, hay otros bourbons finos, este es un dólar de 60 que se venderá por 34 dólares. Estará en ocho estados para comenzar y realmente lo haremos explotar el próximo año. Es un proyecto muy grande y estoy entusiasmado con él. Conseguimos aproximadamente de 50 a 100.000 barriles del bourbon de Kentucky que se puede conseguir. Está saliendo. Las botellas solas pesan cuatro libras, esa es la calidad del vidrio". “Estoy muy emocionado por eso. Posibilidad de golpeadores. Sé que te encanta el nombre, pero se trata de un golpe que puede cambiar la pelea, tu vida. Se trata de los desamparados, yo siempre he sido de los desamparados. He sido un perdedor y he llegado a la cima y he sufrido las caídas ".

Para Bruce Buffer, seguirá siendo la voz del octágono avanzando y creando recuerdos más duraderos.