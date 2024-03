WWE comenzó a realizar WrestleMania en dos noches en 2020. Esta decisión fue tomada como respuesta a la pandemia del COVID-19, que afectó la capacidad de realizar eventos masivos en un solo día. WrestleMania 36, celebrado el 4 y 5 de abril, fue el primero en ser presentado en este formato.

► Booker T de WrestleMania

En 2024, WrestleMania 40 será el 6 y 7 de abril en la arena Lincoln Financial Field en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Como cada vez que se cambian las cosas de manera tan notable, al comienzo hubo muchas dudas con las dos noches pero han terminado funcionando de maravilla.

Booker T era una de las personas que dudaba, como recuerda en su podcast, The Hall of Fame:

«Te diré algo, al principio no pensé que lo de las dos noches fuera a funcionar. Quiero decir, al principio pensé, ‘¿Qué rayos están pensando?’

«Pero me encanta el WrestleMania de dos noches. Sin duda, aporta una sensación especial a lo que hacemos, algo que nadie más puede lograr. Así que estoy deseando verlo, además de que la forma en que organizaron este evento es viendo la noche uno y la noche dos».

El integrante del Salón de la Fama de la WWE y comentarista de NXT también destaca el éxito de The Bloodline:

«Ya sabes, The Bloodline prácticamente destacó en ambas noches. Es una culminación impresionante de lo que The Bloodline ha logrado.»

Echemos un vistazo al menú (hasta ahora) de WrestleMania 40:

[6 de abril]

The Bloodline (The Rock y Roman Reigns) vs. Cody Rhodes y Seth Rollins

[7 de abril]

CAMPEONATO UNIVERSAL INDISCUTIBLE WWE: Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO WWE: Seth Rollins (c) vs. Drew McIntyre

CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Logan Paul (c) vs. Kevin Owens vs. Randy Orton

[Por determinar]

CAMPEONATO FEMENIL WWE: Iyo Sky (c) vs. Bayley

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL WWE: Rhea Ripley (c) vs. Becky Lynch

CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Gunther (c) vs. Sami ZaynCAMPEONATO INDISCUTIBLE DE PAREJAS WWE: The Judgment Day (Finn Bálor y Damian Priest) (c) vs. The New Day vs. Awesome Truth vs. DIY vs. dos parejas más por confirmar

Jey Uso vs. Jimmy Uso

LA Knight vs. AJ Styles