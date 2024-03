Booker T: «Todos son muy sensibles y se enojan con The Rock»

Recientemente, Jim Ross defendió a The Rock de todas las críticas que le han caído encima durante su más reciente etapa en WWE, la cual ya va para dos meses. Ahora, Booker T ha opinado sobre el tema, y ha dicho que el único problema que ve con el regreso de The Rock a WWE, es que toda la gente es muy sensible en esta época, y califican todo lo que no les gusta de agresión.

Por ejemplo, Amanda Huber, la esposa del fallecido Brodie Lee, criticó en X, antes Twitter, que The Rock dijera que Cody Rhodes había sido un error de Dusty Rhodes por haberlo tenido 20 años después de sus hermanos. Esto hizo que los fans apoyaran a Amanda, una mujer muy querida entre los aficionados por su vínculo con Luke Harper, y atacaran a Rocky.

► Booker T defiende a The Rock

Tampoco le gustó a otros fans el hecho de que Dwayne Johnson se metiera con Michelle Rubio, la mamá de Cody Rhodes, en su más reciente concierto hace unas semanas en SmackDown. Pero para Booker T, The Rock no se ha sobrepasado ni ha ido más allá del límite en sus promos. Así lo reveló en la más reciente edición de su video podcast The Hall of Fame:

«Todo el mundo es tan sensible en estos días. Creo que ese es el problema, hombre. Todo puede convertirse en un problema debido al nivel de sensibilidad en el que vivimos ahora, donde puedes pisar los pies de alguien cuando realmente solo te estás divirtiendo o estás creando lucha libre, estás creando una historia.

«La situación es como ver una película, con los espectadores entendiendo implícitamente que lo que están viendo no es real. The Rock es un personaje cuyo objetivo es ser odiado, pero no siento que eso deba extenderse a criticar a Dwayne en la vida real por ciertas cosas que ha dicho en la televisión y en las redes sociales.

«The Rock, en este momento, está entreteniendo… y está interpretando su papel. Su papel es salir allí afuera y conseguir la mayor cantidad de rechazo posible. Cuando llegue el momento de que ustedes lo amen de nuevo, lo amarán, ¿de acuerdo? Pero ahora no es ese momento».